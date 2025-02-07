EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ ТЕХПРОМ

6 часов назад
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Источник:
EL-Комитет НОПСМ
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ нг(А)-LS 4*2,5 ТМ ТЕХПРОМ, закупленного в одном из розничных магазинах электротехники г. Пятигорска.

В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012:

  • занижение толщины изоляции ТПЖ (до 17%);
  • занижение толщины оболочки из ПВХ (до 30%);
  • превышение электрического сопротивления ТПЖ (до 6%).

Полученные результаты испытаний являются свидетельством того, что продукция ТМ ТЕХПРОМ является фальсификатом и может нанести вред жизни и здоровью людей при использовании.

Напомним, образцы кабельной продукции ТМ ТЕХПРОМ отбиралась специалистами в течение 2022-2024 гг. для испытаний 4 раза. По результатам всех проведенных испытаний также выявлялись критичные несоответствия параметрам безопасности ГОСТ.

Читателям также полезно будет знать:

  • ООО «ТЕХПРОМ», указанный на бирке продукции как ее изготовитель, не существует (по заявленному адресу: г. Москва, д. Новомихайловское местонахождение предприятия не подтвердилось). Это очередной «завод-призрак». Сертификат соответствия на продукцию также не выявлен.
  • Основными каналами реализации фальсификата ТМ ТЕХПРОМ являются розничные торговые точки, а также строительные и подрядные организации (использование фальсификата данной ТМ было зафиксировано в 2022 г. на одном из строящихся ЖК в г. Чебоксары) и маркетплейсы (в частности, ОЗОН и Яндекс.Маркет).

Обращения EL-Комитета НОПСМ уже направлены в территориальные подразделения Роспотребнадзора и руководству маркетплейсов ОЗОН и Яндекс.Маркет.

 

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