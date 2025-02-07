Энергоблок №6 Ленинградской АЭС будет выведен в плановый капитальный ремонт с модернизацией оборудования

Программа включает более 500 работ, выполнение которых обеспечит надёжную и безопасную эксплуатацию блока в следующий межремонтный период.

С 8 февраля 2025 г. энергоблок №6 Ленинградской АЭС в соответствии с графиком Концерна «Росэнергоатом» будет планово отключён от сети для выполнения капитального ремонта, который завершится весной текущего года.

«Мы тщательно подготовились к капитальному ремонту шестого блока, в том числе, в части поставок оборудования, запасных частей, оснастки и инструментов, а также подготовки инфраструктуры предприятия. Особое внимание уделили детальной проработке каждой операции и привлекли к работам достаточное количество опытных специалистов, - отметил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев. - Программа капитального ремонта включает в себя более пятисот работ. Их своевременное и качественное выполнение обеспечит надежную, эффективную и безопасную эксплуатацию блока в следующий межремонтный период».

В ремонте будет задействовано более 1,5 тысяч человек - персонал атомной станции и персонал специализированной ремонтной организации АО «Атомэнергоремонт», а также шеф-инженеров предприятий-изготовителей оборудования.

Команда специалистов выполнит масштабную ревизию и техническое обслуживание реакторного и турбинного оборудования, систем безопасности, дизель-генераторных установок, грузоподъемных механизмов и т.д., при необходимости специалисты заменят отдельные узлы и детали. Также они проведут работы с ядерным топливом и проверят герметичную оболочку здания реактора на целостность и плотность.

Также в рамках текущей ремонтной кампании на энергоблоке №6 ЛАЭС будет выполнена модернизация турбогенератора с заменой статора, модернизация отдельных систем управления энергоблоком и системы пассивного отвода тепла от парогенераторов.

В настоящее время на Ленинградской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 4 и 5, которые несут суммарную нагрузку 2 187 МВт. Энергоблок №3 - в плановом капитальном ремонте.

Радиационный фон в районе расположения Ленинградской АЭС находится в пределах естественных природных значений.

За радиационной обстановкой онлайн можно следить на сайте www.russianatom.ru.

Проведение ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Ленинградская АЭС является одной из крупнейших атомных станцией в России по установленной мощности 4400 МВт. Здесь размещены 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления на 20 лет. Ещё два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии.