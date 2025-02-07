Назван один из приоритетов комиссии Госсовета

Развитие и повышение надежности энергогенерации в удаленных и изолированных территориях России определено одним из приоритетов работы комиссии Госсовета по направлению "Энергетика". Об этом сообщил журналистам возглавляющий комиссию глава Якутии Айсен Николаев.

"Вопрос [развития энергогенерации в удаленных и изолированных территориях] мы также ставили перед [помощником президента, секретарем Госсовета] Алексеем Дюминым, который очень внимательно следит за работой нашей комиссии, постоянно нас поддерживает. И, конечно же, вопросы развития и локальной генерации, и развития энергетики в целом. Конечно же, я считаю, что благодаря его поддержке мы сегодня в таком приоритетном направлении двигаемся", - сказал он.

Николаев отметил, что изолированные энергорайоны охватывают до 65% площади России в 23 субъектах страны. На этих территориях проживает более 700 тыс. человек, а вклад их экономической деятельности в ВВП России достигает 15%.