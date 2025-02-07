IEK GROUP в числе лучших работодателей России

HeadHunter опубликовал рейтинг работодателей России. IEK GROUP заняла 102-е место из 395 финалистов категории «Крупные компании», а в отрасли «Производство потребительских (непищевых) товаров» компания вошла в тройку лидеров.

Рейтинг составлен на основе четырех ключевых факторов, определяющих привлекательность компании как работодателя: оценка уровня развития HR-процессов, индекс лояльности сотрудников по опросу eNPS, мнение соискателей и отзывы бывших сотрудников компании.

Наталия Бельская, директор по персоналу IEK GROUP:

«Рейтинг работодателей отражает прежде всего мнение наших коллег: действующих, бывших, будущих. Благодарю всех, кто выбирает и поддерживает IEK вот уже больше 25 лет! Сильная команда профессионалов, надежность и стабильность компании, отличные перспективы для карьерного и профессионального развития — вот то, что делает IEK GROUP привлекательным работодателем. А еще IEK — это уникальное пространство для реализаций идей, материализующихся в работающие решения и практики, которыми мы регулярно делимся с рынком, а он отвечает нам признанием. Прошедший год не стал исключением — среди наших достижений шесть наград в области HR, включая две Премии „HR-бренд“. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и всегда открыты к сотрудничеству с заинтересованными кандидатами!».