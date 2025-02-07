КГИОП Петербурга согласовал строительство разводного моста в составе ШМСД

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) согласовал строительство разводного моста через реку Нева в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Соответствующее заключение опубликовано на сайте Комитета.

Заключение выдано 6 февраля, заказчик – АО «Западный скоростной диаметр». Проектом предусматривается строительство разводного автодорожного моста через Неву, технического помещения без постоянного пребывания людей, а также ограждения с воротами и калитками. В заключении отмечается, что возведение моста соответствуют требованиям охранных режимов.

Строительство моста длиной более 460 метров в составе ШМСД начнется в 2025 году. Длина разводного пролета будущей переправы в створе улиц Зольной и Фаянсовой составит 60,1 метра, судоходный габарит пролета – 55 метров, время подъема и опускания конструкции будет соответствовать стандартным характеристикам и составит около 3 минут.

Ранее сообщалось, что строительная высота переправы минимизирована из-за рядом расположенного памятника истории и культуры регионального значения – Финляндского железнодорожного моста. Архитектурные конструкции нового моста позволят ему сливаться с архитектурой ж/д сооружения, не нарушая панорамного вида.

Напомним, концессионное соглашение на строительство второго, третьего и четвертого этапов ШМСД Петербург и ВТБ заключили в ноябре 2024 года. Стоимость возведения этих этапов составит около 241 млрд рублей.

Срок завершения всего проекта – 2031 год. Общая протяженность ШМСД составит 32,4 км, из которых 16,7 км пойдет по территории Петербурга (это первый, второй, третий и четвертый этапы), еще 15,7 км – по территории Ленинградской области (пятый и шестой этапы). Автодорога начнется от ЗСД и далее пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного ж/д полукольца по территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского, Кировского районов города до примыкания к КАД севернее города Кудрово (Ленобласть) и далее до пересечения с Мурманским шоссе (трассой Р-21 «Кола»).

Движение по первому этапу магистрали – Витебской развязке – открыли в конце 2024 года. Что касается двух областных участков, то в конце 2023 года на их проектирование и строительство была заключена концессия между правительством Ленобласти, ВТБ и Банком «РОССИЯ».