«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения Тосненского района Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» установили секционные выключатели (реклоузеры) на воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ, обеспечивающей электроснабжение поселка городского типа Федоровское в Тосненском районе.

В рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей энергетики филиала «Южные электрические сети» осуществили монтаж семи реклоузеров – специальных устройств, способных в том числе выполнять повторные автоматические включения линии электропередачи при незначительных технологических нарушениях. Модульная конструкция нового высоковольтного оборудования повышает надежность его эксплуатации, ускоряет монтаж, а функционал дистанционного управления позволяет уменьшать время повторной подачи напряжения на ЛЭП.

«Задача реклоузеров – многократно сократить время выявления поврежденных участков сети, в том числе в автоматическом режиме, и тем самым уменьшить перерывы в электроснабжении потребителей. В ближайшее время на территории Тосненского района наши специалисты планируют установку еще пяти подобных устройств, места для монтажа уже определены», – рассказал первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» Виктор Кругляков.

В результате проведенных работ повышено качество и надежность электроснабжения промышленной зоны «Технопарк Федоровское» Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и расположенных на его территории земельных участков, складских, логистических, торговых помещений и комплексов, научно-исследовательских и производственных предприятий.