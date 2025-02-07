«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения более 1500 потребителей Талдомского городского округа

В одном из труднодоступных населенных пунктов региона, расположенном в 472 км от Тюмени, появилось централизованное электроснабжение. До этого жители села Тугалово Уватского района получали электроэнергию от дизельной станции, и долгое время – с ограничением во времени и мощности. Сегодня об этом можно смело забыть – специалисты Тобольского филиала СУЭНКО завершили в селе масштабное се...