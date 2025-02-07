«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения более 1500 потребителей Талдомского городского округа
7 часов назад
296
Время чтения ≈ 1 минута
Филиал компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» построил новую воздушную линию 0,4 кВ протяженностью 174 метра для обеспечения электроэнергией села Великий двор Талдомского городского округа.
Новая воздушная линия увеличит пропускную способность электросетей и создаст возможность технологического присоединения новых потребителей. Ранее энергетики установили в селе комплектную трансформаторную подстанцию 250 кВА.
Результатом работ, которые были проведены в рамках ремонтной программы северного филиала «Россети Московский регион», стало повышение надежности и качества электроснабжения более чем 1500 жителей Талдомского городского округа.
Энергоблок №6 Ленинградской АЭС будет выведен в плановый капитальный ремонт с модернизацией оборудования
3 часа назад
188
Программа включает более 500 работ, выполнение которых обеспечит надёжную и безопасную эксплуатацию блока в следующий межремонтный период. С 8 февраля 2025 г. энергоблок №6 Ленинградской АЭС в соответствии с графиком Концерна «Росэнергоатом» будет планово отключён от сети для выполнения капитального ремонта, который завершится весной текущего года. «Мы тщательно подготови...
«Россети» предложили масштабировать опыт использования распределенной генерации сетевыми компаниями
3 часа назад
198
Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров на заседании Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал о применении комбинированных генерирующих установок в изолированных энергорайонах. Он отметил, что существуют возможности для расширения данной практики, что позволит снизить нагрузку на инвестиционные и ремонтные програ...
«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения Тосненского района Ленинградской области
4 часа назад
252
Специалисты «Россети Ленэнерго» установили секционные выключатели (реклоузеры) на воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ, обеспечивающей электроснабжение поселка городского типа Федоровское в Тосненском районе. В рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей энергетики филиала «Южные электрические сети» осуществили монтаж семи реклоузеров &ndas...
«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 19,6 тыс. новых потребителей в 2024 году
4 часа назад
253
«Россети Северный Кавказ» в 2024 году подключили к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа 19 607 новых потребителей. В сумме им выдано 501,2 мегаватта (МВт). В сравнении с 2023 годом количество исполненных договоров возросло на 16%. Присоединенная мощность увеличена на 3%. На Ставрополье 4 006 новых объектов обеспечено 208,...
Загорская ГАЭС подвела производственные итоги 2024 года
5 часов назад
263
В 2024 году Загорская ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро»), крупнейшая гидроаккумулирующая электростанция России, выработала 1 млрд 733 млн кВт·ч экологически чистой электроэнергии. Пиковые показатели производства электроэнергии были зафиксированы в четвертом квартале года и составили 487 млн 549 тыс кВт·ч. За 37 лет эксплуатации станции общий объем выработки электроэнергии до...
Энергетики построят ЛЭП для подключения новых потребителей в д. Плесенское
6 часов назад
279
Специалисты «Мособлэнерго» приступили к строительству воздушной линии электропередачи для присоединения к сетям компании новых потребителей вблизи СНТ «Ольшанка», расположенном на территории д. Плесенское в Наро-Фоминском г. о. В рамках выполнения договоров на технологическое присоединение энергетики возведут две воздушные лин...
«Россети Тюмень» модернизировали системы пожарной охраны 9 подстанций в Югре
6 часов назад
295
«Россети Тюмень» завершили модернизацию оборудования девяти подстанций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Центры питания обеспечивают электроэнергией Салымское, Мамонтовское, Тепловское, Правдинское и Усть-Балыкское месторождения нефти, а также около 30 тысяч жителей шести населенных пунктов региона. Стоимость реализации технических мероприятий составила 10,7 млн рублей...
В «Россети Центр» утвердили программу ремонта объектов электросетевого комплекса Белгородской области
7 часов назад
275
В 2025 году филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» к предстоящему отопительному периоду отремонтирует 138 км линий электропередачи, в том числе 41,7 км – в приграничной зоне, 186 питающих центров 35-110 кВ и 502 трансформаторные подстанции 6-10 кВ, 167 из них – в приграничной зоне. Для снижения количества технологических нарушений, вызванных падением вето...
Игорь Артамонов и Борис Эбзеев обсудили развитие электросетевого комплекса региона
8 часов назад
270
В Москве прошла рабочая встреча губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева. Обсуждались вопросы прохождения филиалом «Липецкэнерго» осенне-зимнего периода, консолидации электросетевых активов региона и модернизации систем наружного освещ...
Председатель Правительства Астраханской области и глава «Россети Юг» обсудили развитие регионального электросетевого комплекса
9 часов назад
266
Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Денис Афанасьев и генеральный директор ПАО «Россети Юг» Алексей Рыбин в рамках рабочей встречи в Астрахани обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона. Предметом обсуждения также стали задачи по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в условиях реализации компанией функции системообразу...
«Россети Сибирь» направят 187 млн рублей на развитие интеллектуальной системы учета в Кузбассе
9 часов назад
311
Филиал «Кузбассэнерго – РЭС» заменит 5660 устаревших приборов учета на современные «умные» счетчики в рамках выполнения регуляторного соглашения, заключенного между Правительством Кузбасса и электросетевой компанией. На реализацию этого проекта в 2025 году будет направлено 96,8 млн рублей. Дополнительно, согласно инвестиционной программе компании, еще 90 млн рублей пр...
Газифицирован Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат
10 часов назад
295
Вице-премьер Александр Новак провел 35-е заседание федерального штаба по газификации. В начале заседания вице-премьер принял участие в торжественной церемонии подключения к газовым сетям Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. Газификация Архангельского ЦБК состоялась благодаря запуску межпоселкового газопровода от ГРС «Новодвинск» протяженностью 12 км. Топливо будет использо...
«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Ломоносовского района Ленинградской области
06 февр. 2025, 17:00
656
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» модернизировали подстанцию 110 кВ «Аннино», обеспечивающую электроснабжение жителей Ломоносовского района Ленинградской области. Энергетики обновили комплектное распределительное устройство наружного исполнения (КРУН). Специалисты заменили устаревшее масляное оборудование 10 кВ на совреме...
Филиал «Нижновэнерго» обеспечил электроэнергией новую инфекционную лабораторию
06 февр. 2025, 15:45
728
Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» успешно завершили технологическое присоединение новой современной лаборатории для оперативного изучения опасных и неизвестных инфекций в Нижегородском регионе. Общая мощность присоединения составила более 1,26 МВт. Лаборатория высокого уровня биологической безопасности была создана в рамках федера...
«Россети Юг» увеличили полезный отпуск электроэнергии на 884 млн кВт*ч
06 февр. 2025, 15:15
682
Объем полезного отпуска электроэнергии из распределительной сети в регионах присутствия «Россети Юг» в 2024 года вырос на 3,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 25,5 млрд кВт*ч. Положительная динамика показателя обусловлена увеличением потребления электроэнергии государственными (муниципальными) организациями на 27%, непромышленными потребителями на 9%, населением на 5% и т...
Энергетики СУЭНКО подключили к электросетям труднодоступное село в Уватском районе Тюменской области
06 февр. 2025, 15:00
668
В одном из труднодоступных населенных пунктов региона, расположенном в 472 км от Тюмени, появилось централизованное электроснабжение. До этого жители села Тугалово Уватского района получали электроэнергию от дизельной станции, и долгое время – с ограничением во времени и мощности. Сегодня об этом можно смело забыть – специалисты Тобольского филиала СУЭНКО завершили в селе масштабное се...
«Россети Юг» повысили надёжность электроснабжения свыше 48 тысяч жителей Наримановского района Астраханской области
06 февр. 2025, 14:30
572
Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» в 2024 году отремонтировали в Наримановском районе Астраханской области оборудование 16 высоковольтных подстанций и около 40 комплектных трансформаторных подстанций 6-10 кВ, а также свыше 40 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ. Это позволило повысить надёжность электроснабжения свыше 48 тысяч жителей и почти 14...
«Россети Северный Кавказ» направят почти 231 млн рублей на ремонт энергообъектов в Карачаево-Черкесии
06 февр. 2025, 14:15
598
«Россети Северный Кавказ» в 2025 году направят на реализацию Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» 231 млн рублей. Это почти на 6% больше, чем в 2024 году. Специалисты выполнят ремонт 229,2 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-110 кВ: заменят порядка 1,7 тысячи дефектных изоляторов, смонтируют 52 км нового провода,...
В 2025 году энергетики «Пензаэнерго» отремонтируют более 4,5 тысяч км ЛЭП
06 февр. 2025, 14:00
576
Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» − «Пензаэнерго» приступили к реализации ремонтной кампании 2025 года. Энергетики планируют отремонтировать почти 4,5 тыс. км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4−10 кВ и 78,8 км ВЛ 35−110 кВ. При этом будет заменено 666 деревянных и железобетонных опор, 4 тыс. линейных изоляторов, а также 103 км провода и 0,08 км...
«Россети Урал» приняли в эксплуатацию электросети городов Троицк, Снежинск и Трёхгорный Южного Урала
06 февр. 2025, 13:45
573
ПАО «Россети Урал» как системообразующая сетевая организация Челябинской области обеспечит надежное электроснабжение более 155 000 новых клиентов – жителей городов Снежинск и Трёхгорный, а также города Троицк, поселков ГРЭС, Золотая Сопка, Станционный, Гончарка Троицкого городского округа Южного Урала. В рамках исполнения законодательства в конце 2024 года электросетевая компа...