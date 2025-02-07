«Россети Тюмень» модернизировали системы пожарной охраны 9 подстанций в Югре

«Россети Тюмень» завершили модернизацию оборудования девяти подстанций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Центры питания обеспечивают электроэнергией Салымское, Мамонтовское, Тепловское, Правдинское и Усть-Балыкское месторождения нефти, а также около 30 тысяч жителей шести населенных пунктов региона. Стоимость реализации технических мероприятий составила 10,7 млн рублей.

Реконструкция подстанций 110 кВ «Водозабор», «Компрессорная», «Луговская», «Лунная», «Парус», «Пойковская», «Речная», «Сатарино» и «Юганская» выполнена в рамках инвестиционной программы. На энергообъектах установлены 26 комплектов пожарной сигнализации, состоящих из шкафов питания и управления, датчиков и извещателей. Новые устройства позволяют обнаруживать задымление и возгорание на объектах, извещать персонал и передавать информацию в диспетчерский пункт филиала «Россети Тюмень» в Нефтеюганске. Резервное питание противопожарных систем обеспечат новые аккумуляторные батареи емкостью 5 ампер-часов, которой достаточно для работы в дежурном режиме в течение суток.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона. Выполненные работы повысили надежность и безопасность функционирования девяти высоковольтных центров питания в главном нефтедобывающем регионе России.