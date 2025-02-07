Загорская ГАЭС подвела производственные итоги 2024 года

В 2024 году Загорская ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро»), крупнейшая гидроаккумулирующая электростанция России, выработала 1 млрд 733 млн кВт·ч экологически чистой электроэнергии.



Пиковые показатели производства электроэнергии были зафиксированы в четвертом квартале года и составили 487 млн 549 тыс кВт·ч. За 37 лет эксплуатации станции общий объем выработки электроэнергии достиг 54 млрд 624 млн кВт·ч.



Основное внимание в производственной программе энергопредприятия уделялось повышению надежности и безопасности работы оборудования. В рамках годового плана ремонтов основного оборудования с марта по ноябрь были выполнены капитальный ремонт гидроагрегата №6 мощностью 200 МВт, а также текущие ремонты всех шести гидроагрегатов. Кроме этого, выполнен капитальный ремонт блочного трансформатора напряжением 15,75/500 кВ.



В 2024 году на Загорской ГАЭС продолжилась реализация масштабной программы по техническому перевооружению, предусматривающей замену устаревшего оборудования.



В ходе технического перевооружения распредустройства ОРУ-35 кВ на предприятии заменили два трансформатора собственных нужд. На двух из шести гидроагрегатах были установлены современные, надежные и удобные в обслуживании комплексы защит системы возбуждения гидрогенераторов. Стартовали работы по модернизации пусковых тиристорных устройств, предназначенных для пуска в насосный режим и останова обратимых гидроагрегатов из других режимов.



В 2024 году энергетики завершили проект по модернизации устройств релейной защиты и автоматики для создания временной нормальной схемы КРУЭ-500 кВ по схеме четырехугольник. Это позволяет не допустить повреждения оборудования из-за возникновения феррорезонанса в схеме распредустройства.



Для усиления контроля и предотвращения аварийных ситуаций в энергетической системе введен в эксплуатацию второй независимый высокочастотный канал связи КВЛ 500 кВ между Загорской ГАЭС и Костромской ГРЭС.



В целях повышения уровня производственной безопасности на территории Загорской ГАЭС был создан современный учебно-тренировочный полигон, где специалисты станции обучаются и отрабатывают навыки при работе на высоте и в ограниченных замкнутых пространствах.





Загорская ГАЭС – крупнейшая в России гидроаккумулирующая электростанция, расположенная в Московской области. Установленная мощность станции: в турбинном режиме – 1 200 МВт, в насосном режиме – 1 320 МВт. В состав генерирующих мощностей Загорской ГАЭС входят шесть обратимых гидроагрегатов, каждый мощностью 200/220 МВт соответственно. Среднегодовая выработка электроэнергии – 1,9 млрд. кВт·ч.



РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,6 ГВт.