Habsans приглашает посетить свой стенд на выставке Cabex 2025
10 февр. 2025, 14:00
383
Время чтения ≈ меньше минуты
Компания Habsans приглашает всех желающих посетить свой стенд на международной выставке Cabex 2025, которая пройдет с 18 по 20 марта в Экспоцентре. Гости смогут ознакомиться с продукцией компании и обсудить перспективы сотрудничества на стенде С335.
По промокоду ruscable25 Вы можете получить бесплатный билет для посещения выставки. Зарегистрируйтесь и получите свой билет, перейдя по следующей ссылке: https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx.
Иркутскому кабельному заводу — 59 лет
10 февр. 2025, 17:00
339
10 февраля 1966 года Совет Министров СССР принял Постановление №104 о строительстве кабельного завода «Иркутсккабель» в связи с огромной потребностью в кабельной продукции развивающихся районов Сибири и Дальнего Востока. Предприятие АО «Иркутсккабель» было спроектировано и строилось как узкоспециализированный завод по выпуску двух основных групп кабельных изделий: неизол...
Компания:
Группа ПОЛИПЛАСТИК на «Aquaflame by Aquatherm Moscow»: новое позиционирование, разработки, оборудование
10 февр. 2025, 09:45
350
На 29-й Международной выставке «Aquaflame by Aquatherm Moscow» Группа ПОЛИПЛАСТИК предстала в новом формате в соответствии с актуальной концепцией своей эволюции –крупнейшего интегратора продукции, технологий и сервисов для создания и эксплуатации инфраструктуры. Стенд компании стал своеобразной точкой сборки экспертных компетенций, продуктовых и инжиниринговых решений для различ...
IEK GROUP в числе лучших работодателей России
07 февр. 2025, 15:30
1851
HeadHunter опубликовал рейтинг работодателей России. IEK GROUP заняла 102-е место из 395 финалистов категории «Крупные компании», а в отрасли «Производство потребительских (непищевых) товаров» компания вошла в тройку лидеров. Рейтинг составлен на основе четырех ключевых факторов, определяющих привлекательность компании как работодателя: оценка ур...
Компания:
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ ТЕХПРОМ
07 февр. 2025, 14:30
1813
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ нг(А)-LS 4*2,5 ТМ ТЕХПРОМ, закупленного в одном из розничных магазинах электротехники г. Пятигорска. В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012: занижение толщины изоляции ТПЖ (до 17%); занижение толщины оболочки из ПВХ (до 30%); превышение электрическог...
«Камский кабель» – в числе лучших работодателей России
07 февр. 2025, 13:00
844
«Камский кабель» вновь вошел в число лучших работодателей. Предприятие стало одним из трех крупных компаний Перми, которые попали в финальный список рейтинга HeadHunter. В рейтинге по итогам 2024 года приняли участие более 1,7 тыс. компаний, их ранжировали по численности сотрудников. «Камский кабель» вошел в категорию компаний, в которых работает от 1 тыс. до 5 тыс. сотр...
Компания:
Мастер-шкаф: абсолютно новая разработка «МОСИТЛАБ»
07 февр. 2025, 12:15
840
Универсальный помощник, который работает без выходных и отпусков, найден! Точнее, его создали. Где? Конечно, в «МОСИТЛАБ»! Специалисты IT-компании представляют уникальную разработку — автоматизированную систему хранения технологического инструмента. Рассказываем, что это и почему оно точно стоит вашего внимания. В условиях быстро меняющихся технологий и бизнес-моделей «М...
Компания:
Режкабель обновил сертификат на кабели управления
07 февр. 2025, 10:30
856
Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Режевской кабельный завод вновь успешно подтвердил соответствие кабеля управления нормам ТУ «Кабели гибкие с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой Технические условия». Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что кабели гибкие с поливинилхло...
Компания:
Делегация «ФОРЭНЕРГО» посетила с рабочим визитом предприятия группы компаний «Оптикэнерго» в Саранске
07 февр. 2025, 10:00
925
Делегация ПО «ФОРЭНЕРГО» во главе с президентом Николаем Карасёвым и председателем правления Ассоциации «Электросетьизоляция» Владиславом Мишиным посетила с рабочим визитом предприятия группы компаний «Оптикэнерго» в Саранске. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в различных направлениях производства, кооперации, исследований, испытаний и многое д...
Компания:
Дмитрий Зорин: Российский электротехнический бизнес не успевает в полном объёме подготовиться к введению обязательной маркировки «Честный знак» и ожидает резкого роста издержек
06 февр. 2025, 16:15
1242
Председатель EL-Комитета НОПСМ, GR Директор TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин в очередной раз обратился к руководителям Минпромторга РФ, Росстандарта, Росаккредитации и проекта «Честный знак» с просьбой о переносе сроков введения системы маркировки «ЧЗ» для продукции радиоэлектронной промышленности. 5 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» состоялись открытые дебаты &la...
Кабельный завод «Цветлит»: Всё новое – это хорошо забытое старое!
06 февр. 2025, 16:00
1247
В ассортименте кабельного завода «Цветлит» представлены неизолированные провода марок А и АС. Несмотря на широкое распространение современных аналогов, таких как провода СИП, традиционные изделия продолжают сохранять свою актуальность благодаря надежности и простоте использования. Они по-прежнему находят применение во множестве проектов, подтверждая свою значимость на кабельном рынке....
Компания:
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поддержал будущих чемпионов
06 февр. 2025, 12:45
1002
В Орле прошли Чемпионат и Первенство Орловской области по брейкингу – 2025. Более 120 спортсменов разных возрастов вышли на паркет, чтобы показать свои навыки в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования». Судьи оценивали физическую подготовку, музыкальность и оригинальность выступлений. Каждый участник доказал, что брейкинг – это не пр...
Компания:
Завод «Энергокабель» — финалист Рейтинга работодателей России 2024 года по версии hh.ru
06 февр. 2025, 11:30
968
По результатам Рейтинга работодателей России за 2024 год, проводимый порталом Head Hunter (hh.ru), АО «Завод «Энергокабель» получил награду – «Финалист Рейтинга работодателей НН в 2024г.». Всего приняло участие – 1 729 компаний, Завод «Энергокабель» вошел в ТОП 28 компаний Московской области и занял 15-ое место. Миссия Завода «Эне...
Компания:
Добыча угля на предприятиях Эн+ за пять лет возросла на 26%
06 февр. 2025, 10:15
983
Добыча угля на предприятиях российского энерго-металлургического холдинга Эн+ за период с 2020 по 2024 гг. выросла на 26%. При этом отгрузка угля за этот же период возросла практически на треть. Суммарно за пять лет угольным дивизионом добыто 77,2 млн тон и отгружено 72,5 млн тонн топлива. В 2024 году на разрезах Компании добыли почти 17 млн тонн угля. В частности, на предприятиях компании &laq...
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ ЗАВОД КАБЕЛЬ
06 февр. 2025, 09:30
991
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ТМ ЗАВОД КАБЕЛЬ, закупленного в одном из розничных магазинах электротехники г. Пятигорска. В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012: занижение толщины изоляции ТПЖ (до 12%); занижение толщины оболочки из ПВХ (до 25%); превышен...
Завод ГОСТКАБЕЛЬ приглашает на Cabex 2025
06 февр. 2025, 09:15
987
Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2025 пройдет 18-20 марта в Москве. Завод ГОСТКАБЕЛЬ принимает ежегодное участие в выставке, презентуя образцы кабеля и провода для строительного сектора. Приглашаем посетить стенд ГОСТКАБЕЛЬ в ЦВК “Экспоцентр”, павильон “Форум”. Стенд C515. Завод ГОСТКАБЕЛЬ – это качество по ГОСТ, высокий профессион...
Компания:
«Приморский завод полимерных труб» Группы ПОЛИПЛАСТИК посетили руководители Корпорации развития Дальнего Востока и СМИ
05 февр. 2025, 18:00
1289
5 февраля ведущую производственную площадку Группы ПОЛИПЛАСТИК в Приморском крае посетили представители СМИ, а также руководители КРДВ Приморье и Индустриального парка «Приморье». В рамках визита гостям продемонстрировали результаты развития «Приморского завода полимерных труб» (ПЗПТ), созданного по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), и расс...
Спецкабель представит огнестойкие кабели на форуме ТБ 2025
05 февр. 2025, 17:30
1293
Кабельный завод «Спецкабель», зарекомендовавший себя лидером в производстве огнестойких кабелей на российском рынке, готовится к участию в крупнейшем форуме «Технологии и безопасность 2025». Это событие пройдет в Москве с 11 по 13 февраля и соберет представителей в области пожарной безопасности, строительства и проектирования. На форуме «Спецкабель» представи...
Компания:
Оборудование «Контактор» в масштабном проекте тепличного комплекса «Алания»
05 февр. 2025, 17:15
1267
Оборудование завода «Контактор» находит широкое применение в различных отраслях промышленности, включая агропромышленный сектор. Ярким примером использования продукции завода стал один из самых масштабных региональных проектов тепличного хозяйства. В декабре 2024 года в Приморском районе Республики Северная Осетия – Алания начал работать современный тепличный комплекс «А...
Компания:
Группа ПОЛИПЛАСТИК начала работу на выставке «Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025»
05 февр. 2025, 16:00
1288
4 февраля на площадке МВЦ «Крокус Экспо» стартовала 29-я Международная выставка «Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025». Группа ПОЛИПЛАСТИК представляет на своем стенде новую концепцию развития – комплексные продуктовые и инжиниринговые решения для различных отраслей. В первый день в экспозоне компании состоялась презентация нового сварочного оборудования – П...
Ивановский завод нарастил объемы производства до 74 тыс. км кабеля в год
05 февр. 2025, 15:30
1287
«Ивановский кабельный завод» переориентирует производство в соответствие с требованиями рынка. Теперь большая часть продукции направляется на объекты промышленного строительства. С тем, как организована работа завода в новых условиях, во вторник, 4 февраля, ознакомился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. «У нас предприятия чем молодцы – они очень гиб...