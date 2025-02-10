Иркутскому кабельному заводу — 59 лет

10 февраля 1966 года Совет Министров СССР принял Постановление №104 о строительстве кабельного завода «Иркутсккабель» в связи с огромной потребностью в кабельной продукции развивающихся районов Сибири и Дальнего Востока.

Предприятие АО «Иркутсккабель» было спроектировано и строилось как узкоспециализированный завод по выпуску двух основных групп кабельных изделий: неизолированных алюминиевых и сталеалюминиевых проводов для воздушных линий электропередач и силовых кабелей исключительно с алюминиевыми жилами. Потребность в неизолированных проводах была обусловлена строительством высоковольтных линий электропередач от Иркутской, Братской, Красноярской, Усть-Илимской ГЭС. Силовой кабель требовался для строительства Братского, Красноярского и Саянского алюминиевых заводов, Братского и Усть-Илимского лесоперерабатывающих комплексов, Саянского и Усольского «Химпрома».



Сегодня Иркутский кабельный завод производит широкий ассортимент кабельной продукции, которая пользуется спросом не только в России, но и за ее пределами. Организация постоянно совершенствует свои технологии и оборудование, чтобы обеспечить высокое качество продукции и удовлетворить потребности клиентов.