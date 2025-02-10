Одобрены проекты расширения участков федеральных трасс в Челябинской и Курганской областях

10 февр. 2025, 16:45
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
dorinfo.ru
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Работы выполнят на участках автодорог Р-254 «Иртыш» и М-5 «Урал».

В Челябинской и Курганской областях до четырех полос движения расширят два участка федеральных трасс общей протяженностью 28 км. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В конце 2023 года была одобрена проектная документация на капитальный ремонт отрезка дороги Р-254 «Иртыш» с 95-го по 104-й км в Щучанском округе Курганской области. В настоящий момент положительное заключение отдельно получил проект капремонта моста через реку Тукманка и устройства освещения на указанном отрезке.

«В ходе комплексной реализации указанных проектов капитального ремонта участок федеральной автодороги будет переведен в четырехполосное исполнение и благоустроен», - отметили в пресс-службе Управления.

Также одобрен проект капремонта трассы М-5 «Урал» с 1727-го по 1746-й км в Златоустовском городском округе Челябинской области. В ходе работ здесь также устроят четыре полосы движения. Точные сроки начала работ на объекте будут известны после окончания всех необходимых согласовательных процедур.

Напомним, в 2024 году в границах Челябинской области расширили участок трассы «Урал» с 1780-го по 1790-й (между Челябинском и Миассом). В планах на будущее - сделать четырехполосными еще более 80 км этой дороги.

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