Правительство утвердило механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления казначейских кредитов на реализацию инфраструктурных проектов до 2030 года. Регионы смогут получить их на срок до 15 лет под 3% годовых.
Кредиты будут предоставляться в приоритетном порядке на инфраструктурные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также на закупку общественного транспорта, создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и туристической инфраструктуры, объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров и другие цели. Одобрять проекты будет президиум Правительственной комиссии по региональному развитию.
«Нужно внимательно отбирать проекты с учётом обратной связи от граждан», – подчеркнул Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 10 февраля.
Казначейские инфраструктурные кредиты будут предоставляться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и станут продолжением инфраструктурных бюджетных кредитов – самого капиталоёмкого инструмента социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное меню».
Обеспечить предоставление в 2025–2030 годах бюджетных кредитов регионам на реализацию инфраструктурных проектов Правительству поручил Президент по итогам Послания Федеральному Собранию в 2024 году.