РС и ЦТСС подписали программу научно-технического сотрудничества

Российский морской регистр судоходства (РС) и Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС) подписали программу научно-технического сотрудничества. Как уточнили 10 февраля в пресс-службе РС, документ касается совершенствования правил классификации и постройки судов на период до 2035 года.



Программа представляет собой комплекс совместных мероприятий по оказанию сторонами научно-технической и методической помощи для обмена передовым технологическим опытом в процессе совершенствования нормативных документов РС.



В частности, в рамках совместной работы будут проведены актуализация и совершенствование: Правил классификации и постройки морских судов; Правил технического наблюдения за постройкой судов; Правил технического наблюдения за изготовлением материалов и изделий для судов при использовании нормативных документов РС; процессов выполнения различных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.



В результате ожидается разработка и внедрение инновационных решений, способствующих созданию более современных, безопасных и экологичных технологий в морской отрасли, соответствующих вызовам современного судоходства и международным стандартам.



Программа также подразумевает совместные исследования и разработки в области новых материалов, технологий строительства и систем управления судами, добавляют в РС.