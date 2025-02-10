Шведский Svenska kraftnät заключил договор на сумму более 700 млн по проекту Karlstadbenet

По итогам проведения закупочных процедур в рамках отбора разработчиков проекта Karlstadbenet – строительство двухцепной ЛЭП 400 кВ протяженностью 46 км между муниципалитетом Рагунда на севере и муниципалитетом Грумс на западе страны – системный оператор Швеции Svenska kraftnät заключил договор на сумму более 700 млн шведских крон со шведской инжинирингово-консалтинговой компанией Tyréns. По договору Tyréns будет отвечать за подготовку ТЭО и ОВОС, проведение общественных слушаний и получение необходимых разрешений.

Целью проекта является увеличение пропускной способности и устранение перегрузок сети напряжением 400 кВ, и повышение надежности электроснабжения потребителей в северной, западной и центральной частях Швеции. Karlstadbenet является частью двадцатилетней программы Svenska kraftnät по модернизации и расширению передающей сети, которая предусматривает строительство новых ЛЭП и ПС 400 кВ с демонтажем изношенного электросетевого оборудования.

Релизация Karlstadbenet оценивается в 16 млрд крон. Начало строительства запланировано на 2030 г., ввод ЛЭП в эксплуатацию – в 2035 г.

Официальный сайт Svenska kraftnät https://www.svk.se