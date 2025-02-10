Шведский Svenska kraftnät заключил договор на сумму более 700 млн по проекту Karlstadbenet

10 февр. 2025, 15:00
405
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

По итогам проведения закупочных процедур в рамках отбора разработчиков проекта Karlstadbenet – строительство двухцепной ЛЭП 400 кВ протяженностью 46 км между муниципалитетом Рагунда на севере и муниципалитетом Грумс на западе страны – системный оператор Швеции Svenska kraftnät заключил договор на сумму более 700 млн шведских крон со шведской инжинирингово-консалтинговой компанией Tyréns. По договору Tyréns будет отвечать за подготовку ТЭО и ОВОС, проведение общественных слушаний и получение необходимых разрешений.

Целью проекта является увеличение пропускной способности и устранение перегрузок сети напряжением 400 кВ, и повышение надежности электроснабжения потребителей в северной, западной и центральной частях Швеции. Karlstadbenet является частью двадцатилетней программы Svenska kraftnät по модернизации и расширению передающей сети, которая предусматривает строительство новых ЛЭП и ПС 400 кВ с демонтажем изношенного электросетевого оборудования.

Релизация Karlstadbenet оценивается в 16 млрд крон. Начало строительства запланировано на 2030 г., ввод ЛЭП в эксплуатацию – в 2035 г.

Официальный сайт Svenska kraftnät https://www.svk.se

 

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал
Австралийский Transgrid планирует начать строительство ВЛ 500 кВ HumeLink в штате Новой Южный Уэльс в ближайшее время
05 февр. 2025, 12:45
1142
Австралийская компания Transgrid – собственник передающей сети в штате Новый Южный Уэльс – получила одобрение правительства штата и окончательное инвестиционное решение по проекту строительства ВЛ 500 кВ HumeLink протяженностью 365 км между городами Вагга-Вагга, Баннаби и Марагл. Transgrid планирует приступить к реализации проекта стоимостью $ 4,89 млрд в начале текущего года. Ввести в...
Испанский REE объявил о завершении строительства ПС 66 кВ Chío в рамках проекта сооружения HVAC соединения между островами Тенерифе и Ла Гомера
04 февр. 2025, 15:45
1447
Испанский системный оператор REE объявил о завершении работ по строительству ПС 66 кВ Chío в муниципалитете Гия-де-Исора (о. Тенерифе) в рамках проекта сооружения HVAC соединения между островами Тенерифе и Ла Гомера Канарского архипелага. ПС 66 кВ Chío оснащена КРУЭ, что позволило значительно уменьшить занимаемую ПС территорию, а также визуальное воздействие на окружающий пейзаж. Сто...
На насосной станции блока №1 АЭС «Аккую» (Турция) стартовала пусконаладка оборудования
03 февр. 2025, 13:45
1671
На основном оборудовании береговой насосной станции блока №1 атомной электростанции «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции) начался этап пусконаладочных работ. Насосные агрегаты основной охлаждающей воды и насосы, которые будут обеспечивать работу резервных дизельных электростанций, проходят серию индивидуальных испытаний под нагрузкой. Опытные специалист...
В Германии введена в эксплуатацию электрокотельная, работающая по технологии Power-to-Heat
03 февр. 2025, 10:30
1491
Системный оператор Германии 50Hertz и немецкая компания Leipziger Stadtwerke, занятая в сфере теплоснабжения населения, ввели в эксплуатацию на действующей ТЭС Nord-Ost в Лейпциге электрокотельную на базе технологии Powerto-Heat (PtH, P2H). Электрическая мощность новой котельной составит 10 МВт, что достаточно для отопления ≈1000 частных домов. 50Hertz инвестировал в проект около € 4 м...
TOLO News: Кабул, Анкара и Ашхабад обсудили начало реализации ЛЭП «ТАП-500»
29 янв. 2025, 18:00
2359
Первая трехсторонняя встреча с участием представителей Туркменистана и Турции, посвященная началу практической реализации проекта высоковольтной линии электропередачи "ТАП-500", состоялась в Кабуле. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью МИД Афганистана Зию Ахмада Такала. По его словам, в заседании приняли участие пред...
Началось комплексное опробование оборудования HVDC соединения Ариадна между энергосистемами Аттики и Крита
28 янв. 2025, 15:00
2548
Греческий системный оператор ADMIE приступил к комплексному опробованию оборудования HVDC соединения Ариадна (Ariadne Interconnection) между энергосистемами Аттики (материковая Греция) и о. Крит, включающего в т.ч. две КЛ 500 кВ суммарной пропускной способностью 1 ГВт и протяженностью 335 км, проложенных на глубинах до 1 200 м под поверхностью моря. Перейти к комплексному опробованию позволило...
Объявлено о планах строительства гибридного HVDC соединения LionLink между энергосистемами Нидерландов и Великобритании
27 янв. 2025, 11:15
2494
Нидерландский системный оператор TenneT объявил о планах строительства в рамках проекта сооружения шельфовой электрической сети для выдачи мощности ВЭС Nederwiek 3* в Северном море гибридного** HVDC соединения LionLink между энергосистемами Нидерландов и Великобритании. HVDC соединение LionLink проектной пропускной способностью от 1,4 ГВт до 2 ГВт обеспечит подключение шельфовой ВЭС Nederwiek 3...
Канадская Hydro One выбрана в качестве разработчика проекта строительства ЛЭП 500 кВ протяженностью 260 км на северо-востоке Онтарио
22 янв. 2025, 13:30
3310
Энергетический совет канадской провинции Онтарио выдал разрешение компании Hydro One на разработку проекта строительства высоковольтной ЛЭП на северо-востоке Онтарио. Ожидается, что новая ЛЭП напряжением 500 кВ и протяженностью 260 км, которая первоначально будет работать на напряжении 230 кВ, будет введена в эксплуатацию к концу 2030 г. Необходимость строительства новой высоковольтной ЛЭП обус...
Японская Yokogawa Electric объявила о выпуске системы непрерывного контроля технического состояния подводных силовых кабелей
21 янв. 2025, 12:30
3340
Японская корпорация Yokogawa Electric* заявила о выпуске системы непрерывного контроля технического состояния подводных КЛ – OpreX™ Subsea Power Cable Monitoring (OpreX), в т.ч. используемых для передачи электроэнергии, вырабатываемой шельфовыми ВЭС. В OpreX используется специализированное ПО и система оптоволоконных датчиков температуры (DTSX Fiber Optic Temperature Sensor), котора...
Немецкий 50Hertz подписал контракт с GE Vernova и Drydocks World на строительство первых преобразовательных подстанций в Балтийском море
20 янв. 2025, 14:30
3619
По результатам международного тендера немецкий системный оператор 50Hertz подписал EPCI-контракт* с консорциумом GE Vernova и судостроительной компанией Drydocks World на строительство двух ППС (шельфовой и наземной) в рамках сооружения шельфового соединения Ostwind 4 для подключения кластера шельфовых ВЭС к национальной энергосистеме. Высокотехнологичные компоненты ППС будут производиться искл...
На энергоблоке №7 АЭС «Тяньвань» (Китай) начался пролив всех систем безопасности на открытый реактор
20 янв. 2025, 13:15
3609
На энергоблоке № 7 АЭС «Тяньвань» (Китай), сооружаемой при участии предприятий госкорпорации «Росатом», начался один из важнейших технологических этапов – пролив всех систем безопасности реакторной установки.  После его завершения на блоке начнется сборка реактора, и дальнейшие этапы по вводу – испытания и опробования систем и оборудования первого контур...
Немецкие 50Hertz и TenneT получили разрешение на строительство еще двух участков HVDC-соединения SuedOstLink совокупной протяженностью 129 км
20 янв. 2025, 10:15
3502
Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA) – отраслевой регулятор Германии – выдало системным операторам 50Hertz и TenneT, являющимся партнерами по проекту SuedOstLink*, решения об утверждении плана строительства двух подземных участков HVDC соединения SuedOstLink: участка B протяженностью 84 км между Айзенбергом и Гефеллем через Тюрингию и Саксонию и участка D3a протяже...
РФ намерена участвовать в строительстве метро в Ханое и Хошимине
16 янв. 2025, 16:45
4261
Российские компании планируют участвовать в сооружении железных дорог и метро в столице Вьетнама Ханое и крупнейшем городе страны Хошимине. Об итогах своего визита в социалистическую республику рассказал на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин. "Сегодня у нас есть хорошие возможности кооперации также в сфере тяжелого машиностроения, включая поставки во Вьетнам отеч...
«Росатом» отгружает в Индию корпус реактора для шестого энергоблока АЭС «Куданкулам»
15 янв. 2025, 17:15
4342
Корпус реактора ВВЭР-1000 для шестого энергоблока АЭС «Куданкулам», который строится в Индии по российскому проекту, транспортируется на строительную площадку. Оборудование весом 320 тонн изготовлено на заводе «Атоммаш» (Машиностроительный дивизион «Росатома») и отгружено заказчику.  Прежде чем отправить корпус реактора в морское плавание, оборудование с...
Лихачев: РФ построит во Вьетнаме АЭС на двух современных блоках ВВЭР-1200
15 янв. 2025, 11:30
4168
Атомная электростанция "Ниньтхуан-1", которую госкорпорация "Росатом" построит во Вьетнаме, будет использовать два передовых энергоблока ВВЭР-1200. О договоренностях между Москвой и Ханоем рассказал журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Можно говорить о решительно прорывном решении наших вьетнамских партнеров <...> о возврате к проекту "Ниньтхуа...
Китай ввел в строй крупнейшую в мире ГАЭС
13 янв. 2025, 15:30
4651
Крупнейшая в мире гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) была введена в строй в провинции Хэбэй на востоке КНР. Речь идет о ГАЭС «Фэннин», которая насчитывает 12 агрегатов общей мощностью 3,6 ГВт. Строительство ГАЭС шло с мая 2013 г. и обошлось в $2,6 млрд. Электростанция оснащена двумя резервуарами, между которыми есть перепад высот. В часы низкого спроса электричество из общей...
США ввели санкции против металлургических и горнодобывающих компаний РФ
13 янв. 2025, 10:45
5017
Вашингтонская администрация ввела санкции в отношении ряда металлургических и горнодобывающих компаний, базирующихся или работающих в России. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Как из него следует, рестрикции применяются против компании "Кузбассразрезуголь" и ее дочерних структур, включая "Скиф", KRU Overseas, "Талдинское погрузочно-транспортное управлен...
Борьбу с майнингом обсудили на заседании штаба по энергобезопасности Абхазии
10 янв. 2025, 16:45
6201
Очередное заседание штаба по энергетической безопасности прошло в Сухуме. Глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия подчеркнул, что ситуация в энергетике остается сложной. Дополнительные ограничения на подачу электричества, которые действуют с 9 января, связаны с большими объемами потребления. Джинджолия добавил, что при нынешнем потреблении объемов социального перетока хватит, ориен...
Системный оператор Бельгии присоединился к ИТ-платформе PICASSO
09 янв. 2025, 17:30
5197
Системный оператор Бельгии Elia сообщил о присоединении к европейской ИТплатформе PICASSO, на которой осуществляется активация и обмен резервами автоматического вторичного регулирования (automatic frequency restoration reserves, aFRRs). В настоящее время PICASSO насчитывает 26 стран-участниц и 4 страны со статусом наблюдателя. PICASSO запущена в 2022 г., предоставляет участникам механизмы гибк...
Cinia Oy восстановила подводный кабель между Финляндией и Германией
08 янв. 2025, 16:00
5279
Финская компания Cinia Oy заявила об успешном восстановлении подводного телекоммуникационного кабеля C-Lion1, соединяющего Финляндию и Германию, который был поврежден в декабре. В конце декабря на Балтийском море вышли из строя четыре подводных кабеля: три, связывающие Финляндию и Эстонию, и один, соединяющий Финляндию с Германией. В официальном сообщении компании подтверждено, что восстанов...