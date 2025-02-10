«Россети Новосибирск» подключили к электросетям здание клиники иммунопатологии

В начале февраля «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») подключили к электросетям здание клиники иммунопатологии научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии (НИИФКИ) на ул. Залесского в Новосибирске. Энергетики запитали медучреждение и оформили соответствующий акт о технологическом присоединении как раз накануне Дня российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.

На объекте здравоохранения проводили реконструкцию с расширением площади и перечня помещений, для полноценного функционирования клиники специалисты системообразующей территориальной сетевой организации разработали необходимые схемы, обеспечивающие надежное электроснабжение объекта, и выделили дополнительно 150 кВт мощности. Энергетики проложили 2 участка кабельных линий 0,4 кВ и установили 2 современных комплекса учета. Общая сумма инвестиций «Россети Новосибирск» , направленных на строительство электросетей для клиники иммунопатологии, превысила 500 тысяч рублей

НИИ фундаментальной и клинической иммунологии был создан в 1981 году на базе отдела иммунологии Института клинической и экспериментальной медицины СО РАМН. Институт представляет крупное научное учреждение вместе с клиникой со штатом 323 человека. На базе научного учреждения функционирует лаборатория, где реализуется проект в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Здесь развивают методы диагностики и лечения онкогематологических заболеваний.

Клиника – единственная в Сибирском регионе, где оказывают специализированную помощь в диагностике и лечении больных с нарушениями иммунной системы. На её базе развернуты и успешно функционируют единственные в городе специализированные отделения аллергологии и ревматологии и Центр трансплантации костного мозга.