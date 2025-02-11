Daccord на отраслевой площадке «Город Света» в Новосибирске

Компания Habsans приглашает всех желающих посетить свой стенд на международной выставке Cabex 2025, которая пройдет с 18 по 20 марта в Экспоцентре. Гости смогут ознакомиться с продукцией компании и обсудить перспективы сотрудничества на стенде С335. По промокоду ruscable25 Вы можете получить бесплатный билет для посещения выставки. Зарегистрируйтесь и получите свой билет, перейдя по следующей с...