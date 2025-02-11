Daccord на отраслевой площадке «Город Света» в Новосибирске
11 февр. 2025, 15:30
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В Новосибирске начала работу ключевая выставка-форум Сибири — «Сибирская строительная неделя». Группа компаний Daccord принимает участие в этом мероприятии в качестве экспонента крупнейшей отраслевой площадки «Город Света», которую организует компания «Русский Свет».
Команда, работающая на стенде представляет бренд Daccord, новинки продуктов и планы по запуску серий оборудован...
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Устройства КЭАЗ получили свидетельство о типовом одобрении Российским Морским регистром Судоходства
11 февр. 2025, 18:00
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КЭАЗ предлагает широкий ассортимент продукции, кастомизированных решений и систем автоматизации для реализации проектов в сфере судостроения. Сегодня оборудование КЭАЗ используется в энергетических системах портов, верфей, пассажирских и грузовых судов, военных кораблей и подводных лодок. Согласно стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года, прогнозируемые потребности внутре...
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В Подольске при поддержке IEK GROUP прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
11 февр. 2025, 14:30
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В Подольске на территории СК «Труд» состоялся XVII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона Европы и СССР В.Г. Ивлева. Организатором соревнований выступила Федерация греко-римской борьбы городского округа Подольск. IEK GROUP является генеральным спонсором турнира с момента его основания — и в 2025 году в ...
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» получил высокую награду Министерства обороны РФ
11 февр. 2025, 13:00
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Приказом Министра обороны РФ генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев награжден медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Эта награда — признание за разработку и производство уникального комплекта «Быстровозводимые Электрические Сети» (БЭС). БЭС – это инновационная разработка наших специалистов...
«Контактор» изготавливает шкафы АВР для обеспечения непрерывного электроснабжения предприятий
11 февр. 2025, 12:30
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Компания АО «Контактор» предлагает надежное решение для обеспечения непрерывного электроснабжения промышленных, инфраструктурных и энергосетевых объектов — шкафы управления вводом резервного питания (АВР). Эти устройства автоматически переключают подачу энергии на резервный источник при любых проблемах с основным питанием, будь то авария, ошибка или самопроизвольное отключение....
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Две площадки «Завода Москабель» — в спецрепортаже на «Россия 24»
11 февр. 2025, 10:45
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На телеканале «Россия 24» вышел специальный сюжет с участием Группы компаний «Москабельмет». Эпизоды репортажа, который рассказывает о современном отечественном станкостроении, снимались сразу на двух производственных площадках Группы. Рассказали об оснащении предприятия и совершенно новых цифровых разработках. На днях в своем официальном телеграм-канале «Москабель...
Иркутскому кабельному заводу — 59 лет
10 февр. 2025, 17:00
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10 февраля 1966 года Совет Министров СССР принял Постановление №104 о строительстве кабельного завода «Иркутсккабель» в связи с огромной потребностью в кабельной продукции развивающихся районов Сибири и Дальнего Востока. Предприятие АО «Иркутсккабель» было спроектировано и строилось как узкоспециализированный завод по выпуску двух основных групп кабельных изделий: неизол...
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Habsans приглашает посетить свой стенд на выставке Cabex 2025
10 февр. 2025, 14:00
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Компания Habsans приглашает всех желающих посетить свой стенд на международной выставке Cabex 2025, которая пройдет с 18 по 20 марта в Экспоцентре. Гости смогут ознакомиться с продукцией компании и обсудить перспективы сотрудничества на стенде С335. По промокоду ruscable25 Вы можете получить бесплатный билет для посещения выставки. Зарегистрируйтесь и получите свой билет, перейдя по следующей с...
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Группа ПОЛИПЛАСТИК на «Aquaflame by Aquatherm Moscow»: новое позиционирование, разработки, оборудование
10 февр. 2025, 09:45
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На 29-й Международной выставке «Aquaflame by Aquatherm Moscow» Группа ПОЛИПЛАСТИК предстала в новом формате в соответствии с актуальной концепцией своей эволюции –крупнейшего интегратора продукции, технологий и сервисов для создания и эксплуатации инфраструктуры. Стенд компании стал своеобразной точкой сборки экспертных компетенций, продуктовых и инжиниринговых решений для различ...
IEK GROUP в числе лучших работодателей России
07 февр. 2025, 15:30
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HeadHunter опубликовал рейтинг работодателей России. IEK GROUP заняла 102-е место из 395 финалистов категории «Крупные компании», а в отрасли «Производство потребительских (непищевых) товаров» компания вошла в тройку лидеров. Рейтинг составлен на основе четырех ключевых факторов, определяющих привлекательность компании как работодателя: оценка ур...
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ ТЕХПРОМ
07 февр. 2025, 14:30
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ нг(А)-LS 4*2,5 ТМ ТЕХПРОМ, закупленного в одном из розничных магазинах электротехники г. Пятигорска. В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012: занижение толщины изоляции ТПЖ (до 17%); занижение толщины оболочки из ПВХ (до 30%); превышение электрическог...
«Камский кабель» – в числе лучших работодателей России
07 февр. 2025, 13:00
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«Камский кабель» вновь вошел в число лучших работодателей. Предприятие стало одним из трех крупных компаний Перми, которые попали в финальный список рейтинга HeadHunter. В рейтинге по итогам 2024 года приняли участие более 1,7 тыс. компаний, их ранжировали по численности сотрудников. «Камский кабель» вошел в категорию компаний, в которых работает от 1 тыс. до 5 тыс. сотр...
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Мастер-шкаф: абсолютно новая разработка «МОСИТЛАБ»
07 февр. 2025, 12:15
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Универсальный помощник, который работает без выходных и отпусков, найден! Точнее, его создали. Где? Конечно, в «МОСИТЛАБ»! Специалисты IT-компании представляют уникальную разработку — автоматизированную систему хранения технологического инструмента. Рассказываем, что это и почему оно точно стоит вашего внимания. В условиях быстро меняющихся технологий и бизнес-моделей «М...
Режкабель обновил сертификат на кабели управления
07 февр. 2025, 10:30
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Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Режевской кабельный завод вновь успешно подтвердил соответствие кабеля управления нормам ТУ «Кабели гибкие с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой Технические условия». Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что кабели гибкие с поливинилхло...
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Делегация «ФОРЭНЕРГО» посетила с рабочим визитом предприятия группы компаний «Оптикэнерго» в Саранске
07 февр. 2025, 10:00
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Делегация ПО «ФОРЭНЕРГО» во главе с президентом Николаем Карасёвым и председателем правления Ассоциации «Электросетьизоляция» Владиславом Мишиным посетила с рабочим визитом предприятия группы компаний «Оптикэнерго» в Саранске. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в различных направлениях производства, кооперации, исследований, испытаний и многое д...
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Дмитрий Зорин: Российский электротехнический бизнес не успевает в полном объёме подготовиться к введению обязательной маркировки «Честный знак» и ожидает резкого роста издержек
06 февр. 2025, 16:15
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Председатель EL-Комитета НОПСМ, GR Директор TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин в очередной раз обратился к руководителям Минпромторга РФ, Росстандарта, Росаккредитации и проекта «Честный знак» с просьбой о переносе сроков введения системы маркировки «ЧЗ» для продукции радиоэлектронной промышленности. 5 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» состоялись открытые дебаты &la...
Кабельный завод «Цветлит»: Всё новое – это хорошо забытое старое!
06 февр. 2025, 16:00
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В ассортименте кабельного завода «Цветлит» представлены неизолированные провода марок А и АС. Несмотря на широкое распространение современных аналогов, таких как провода СИП, традиционные изделия продолжают сохранять свою актуальность благодаря надежности и простоте использования. Они по-прежнему находят применение во множестве проектов, подтверждая свою значимость на кабельном рынке....
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поддержал будущих чемпионов
06 февр. 2025, 12:45
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В Орле прошли Чемпионат и Первенство Орловской области по брейкингу – 2025. Более 120 спортсменов разных возрастов вышли на паркет, чтобы показать свои навыки в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования». Судьи оценивали физическую подготовку, музыкальность и оригинальность выступлений. Каждый участник доказал, что брейкинг – это не пр...
Завод «Энергокабель» — финалист Рейтинга работодателей России 2024 года по версии hh.ru
06 февр. 2025, 11:30
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По результатам Рейтинга работодателей России за 2024 год, проводимый порталом Head Hunter (hh.ru), АО «Завод «Энергокабель» получил награду – «Финалист Рейтинга работодателей НН в 2024г.». Всего приняло участие – 1 729 компаний, Завод «Энергокабель» вошел в ТОП 28 компаний Московской области и занял 15-ое место. Миссия Завода «Эне...
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Добыча угля на предприятиях Эн+ за пять лет возросла на 26%
06 февр. 2025, 10:15
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Добыча угля на предприятиях российского энерго-металлургического холдинга Эн+ за период с 2020 по 2024 гг. выросла на 26%. При этом отгрузка угля за этот же период возросла практически на треть. Суммарно за пять лет угольным дивизионом добыто 77,2 млн тон и отгружено 72,5 млн тонн топлива. В 2024 году на разрезах Компании добыли почти 17 млн тонн угля. В частности, на предприятиях компании &laq...
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ ЗАВОД КАБЕЛЬ
06 февр. 2025, 09:30
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ТМ ЗАВОД КАБЕЛЬ, закупленного в одном из розничных магазинах электротехники г. Пятигорска. В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012: занижение толщины изоляции ТПЖ (до 12%); занижение толщины оболочки из ПВХ (до 25%); превышен...