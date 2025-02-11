Энергетики пермского филиала «Россети Урал» способствуют реализации перспективного проекта по лесопереработке в Сивинском муниципальном округе

Специалисты филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» обеспечили электроснабжение растущего производства по лесопереработке, расположенного в Сивинском муниципальном округе.

С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики построили воздушную линию электропередачи 10 кВ общей протяженностью 200 метров. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной лесопереработчиками мощности в объеме 670 кВт.

ООО «СиваЛесПром» - динамично развивающееся предприятие лесной отрасли Сивинского муниципального округа, на котором трудится более 200 человек. Компания перерабатывает широкий спектр делового леса хвойных и лиственных пород. Продуктовая линейка предприятия состоит из различных видов пиломатериалов, также здесь производятся европоддоны для различных отраслей промышленности.

За последнее время на предприятии в разы выросли объемы производства продукции, значительно расширился ее ассортимент. Добавленная электрическая мощность будет использована для питания современного сушильного комплекса, который позволит дополнительно улучшить качество пиломатериалов.