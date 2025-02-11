Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» получил высокую награду Министерства обороны РФ

Приказом Министра обороны РФ генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев награжден медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

Эта награда — признание за разработку и производство уникального комплекта «Быстровозводимые Электрические Сети» (БЭС).

БЭС – это инновационная разработка наших специалистов совместно с НИУ «МЭИ» и Военным учебно-научным центром Сухопутных войск РФ. БЭС позволяет быстро обеспечивать электричеством временные, мобильные и удаленные объекты, даже в самых сложных условиях.

Медаль Сергею Кутеневу вручил подполковник инженерных войск Владислав Гущерев, первый зам. командира 45-й Гвардейской инженерной бригады. Он лично приехал на Завод, чтобы поблагодарить коллектив за вклад в обороноспособность страны.

– В такие сложные времена важно, что есть люди, которые вносят огромный вклад в защиту нашей Родины, – отметил Владислав Гущерев. – БЭС – это не просто оборудование, это возможность выполнять боевые задачи на передовой и в тылу. Ее мобильность и незаметность для противника делают ее незаменимой.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» уже много лет является надежным партнером Министерства обороны РФ. Эта награда – заслуженное признание труда всего коллектива и лично Сергея Кутенева.

Мы гордимся нашей командой и продолжаем работать для укрепления обороноспособности страны!

Видео с церемонии награждения: https://rutube.ru/video/e6a7d25bcff1d264c9419e86b06c7ff1/