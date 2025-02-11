Опубликованы комплексные планы развития четырех опорных городов Красноярского края

Опубликованы комплексные планы социально-экономического развития опорных городов Красноярского края на период до 2035 года. С планами можно ознакомиться на официальных сайтах Ачинска, Минусинска, Канска, Лесосибирска.

Каждый документ содержит вариативные прогнозы основных показателей социально-экономического развития, конкретные инвестиционные проекты, ожидаемые в среднесрочной перспективе, оценку инфраструктурных дефицитов и необходимых ресурсов на их устранение, перечни мероприятий по развитию экономики и преодолению дефицитов городской среды, которые уже учтены в бюджете края на 2025-2027 годы, а также перечни объектов инфраструктуры, которые предстоит построить, отремонтировать, реконструировать и т.д. Кроме того, в комплексных планах есть информация об объемах финансирования и сроках реализации мероприятий.

«По инициативе Губернатора края Михаила Котюкова администрации четырех опорных городов совместно с Правительством региона сформировали и утвердили планы комплексного социально - экономического развития. Теперь особенно важно быстро и эффективно организовать работу по реализации планов, чтобы среда для жизни в опорных городах как можно скорее начала меняться к лучшему», - сообщила министр экономики и регионального развития края Татьяна Магдибур.

Напомним, в Красноярском крае реализуется региональный проект «Развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ключевым результатом нацпроекта должно стать повышение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах России на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. В числе приоритетных направлений инфраструктурного развития определены: улучшение жилья и обеспеченность граждан жильем, снижение числа несанкционированных свалок, благоустройство, улучшение состояния объектов образования, первичной медицинской помощи, спорта и культуры, сети автодорог и общественного транспорта и др. Сейчас край формирует планы и показатели, которые позволят достигнуть выполнения национальных целей.