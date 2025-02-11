Реконструкция аэродрома в Минеральных Водах начнется в 2026 году

Более 12 млрд рублей планируется вложить в реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Минеральных Вод. К работам планируют приступить в 2026 году, сообщил генеральный директор ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" Роман Чуев.

"Аэропорт Минеральные Воды уже включен в федеральную программу, которая сейчас формируется, по реконструкции аэродромов и ремонту взлетно-посадочных полос. По ценам на сегодняшний день проект бюджета оценивается в более чем 12 млрд рублей. Мы, как инвесторы, уже приступили к проектированию этих мероприятий, 50 млн мы заплатили для проведения инженерных изысканий. Сейчас объявили конкурс и буквально через месяц подпишем контракт для проектирования аэродрома с профильными проектировщиками, проект оценивается порядка 220 млн рублей", - сказал Чуев на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

По словам спикера, в проекте будет предусмотрена этапность реализации, чтобы исключить закрытие воздушной гавани на время ремонтных работ.

"В программе мы стоим на реализацию в 2026-2028 годах. То есть в следующем году, я надеюсь, мы активно приступим к поэтапной постепенной реконструкции аэродрома. Это очень важно, так как наш проект предусматривает реконструкцию без закрытия аэродрома. Должны выполняться полеты, не должно быть никаких ограничений", - пояснил Чуев.

Как рассказал спикер, существующая взлетно-посадочная полоса была введена в эксплуатацию в 2011 году.

Чуев отметил, что большое внимание уделяется благоустройству привокзальной территории, там появится сквер им. М. Ю. Лермонтова. Кроме того, будут установлены четыре зарядные станции для электромобилей.

"Международный аэропорт Минеральные Воды" - один из старейших в России. В июне 2025 года он отметит 100-летие. Сейчас из аэропорта совершается 43 внутренних и 19 международных рейсов. В 2024 году пассажиропоток превысил 4,8 млн человек.