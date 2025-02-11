Сергей Цивилев и Александр Галушка обсудили перспективы сотрудничества между Министерством энергетики Российской Федерации и фондом «Кристалл роста»

Сергей Цивилев провел рабочую встречу с заместителем Секретаря Общественной палаты Российской Федерации, президентом Фонда «Кристалл роста» Александром Галушкой. В ходе совещания были рассмотрены перспективы сотрудничества между Министерством энергетики Российской Федерации и фондом «Кристалл роста».



В частности, в рамках сотрудничества предполагается разработка стратегических предложений по развитию энергетики России на основе лучшего отечественного опыта, стратегии капитализации топливно-энергетического комплекса России для опережающего развития энергетики, организация международного сотрудничества с дружественными странами и содействие в реализации международных инвестиционных проектов в сфере энергетики.



Помимо этого, будет рассмотрена возможность строительства энергетической инфраструктуры на основе концессий и энергосервисных контрактов.