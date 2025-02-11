Строительство путепровода через основной ход СЗХ в сторону Рублевского шоссе планируют закончить в 2026 году

11 февр. 2025, 16:30
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Информационный Центр Прав...
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Строительство путепровода через основной ход СЗХ в сторону Рублевского шоссе планируют закончить в 2026 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Путепровод откроет выезд из жилых и общественных кварталов Мневниковской поймы на основной ход Северо-Западной хорды. Благодаря путепроводу и новому мосту через Москву-реку в створе Новозаводской улицы мы сможем сделать дополнительный выезд на СЗХ и новый маршрут до района Филевский Парк, к Национальному космическому центру и площадке "Хруничева" ОЭЗ "Технополис Москва"», — сказал мэр.

Мневниковская пойма сегодня — один из крупнейших центров развития. Здесь планируется возведение около трех миллионов квадратных метров недвижимости, создание большого спортивного кластера и масштабной транспортной инфраструктуры.

В планах — реконструкция набережных Москвы-реки протяженностью порядка семи километров. В целом на территории поймы появится 17 километров новых дорог.

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