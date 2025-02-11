Юрий Трутнев встретился с инвесторами Хабаровского края

11 февр. 2025, 16:15
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Время чтения ≈ 10 минут
Источник:
КРДВ
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В рамках рабочей поездки в Хабаровский край Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона.

«Работа по привлечению инвестиций является, наверное, основным инструментом, который позволяет развивать Дальний Восток. Для того, чтобы инвестиции приходили в ДФО, создано более 70 федеральных законов. Действуют особые экономические режимы — ТОР, СПВ, создана система инфраструктурной поддержки и льготного финансирования. Работа поддержки инвесторов продолжается. Почти 3 тыс. инвестиционных проектов с общим объёмом более 10 трлн рублей реализуется. Хабаровский край один из лидеров по привлечению инвестиций на Дальнем Востоке. Здесь с государственной поддержкой реализуется 145 инвестиционных проектов. Создано более 15,3 тыс. рабочих мест, введено 63 предприятия. Здесь реализуется целый ряд крупнейших проектов, такие как освоение Малмыжского месторождение, строительство морского терминала «Порт Эльга». Наша приоритетная задача – обеспечить своевременную и успешную реализацию. инвестиционных проектов, оказывая всестороннюю поддержку инвесторам», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Были рассмотрены проекты в сферах горнодобывающей промышленности, логистики, туризма, строительства и транспортной инфраструктуры.

Компания «А-СТИЛ» представила проект строительства горно-обогатительного комбината на базе Мильканского железнорудного месторождения в Тугуро-Чумиканский районе. Сейчас реализуется комплексная программа по геологическому изучению недр для подготовки технико-экономического обоснования, подсчёта запасов и постановки запасов на государственный баланс. Ведется разработка предварительного технико-экономического обоснования. Для реализации проекта инвестор намерен получить статус резидента ТОР.

Компания «Амур-Минералс», резидент ТОР, ведёт строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыжское в Нанайском районе. В настоящее время завершается строительство главного корпуса фабрики и объектов инфраструктуры, проводится закупка и монтаж оборудования.

Тихоокеанская железная дорога и морской угольный терминал в районе мыса Манорский – это не просто часть транспортно-логистического кластера, который создает «Эльга».

«Это в первую очередь результат героического труда нескольких тысяч людей, наших соотечественников. Наши проекты реализуются опережающими темпами, вдали от цивилизации, в непростых климатических условиях. Такая масштабная работа, направленная на расширение производственных и логистических возможностей предприятия, – новая точка роста для компании и нашей великой страны», – сообщил Валерий Тарасов.

Компания «ВБ Хабаровск» представила проект по строительству высокотехнологического складского комплекса, реализация которого планируется на новой комплексной инвестиционной площадке ТОР «Хабаровск» – «Северная». Площадь комплекса составит 176 тыс. кв. метров. Инвестором уже проведён комплекс инженерно-геологических изысканий. В настоящее время для реализации данного проекта Минвостокразвития России совместно с КРДВ проводится работа по расширению границ ТОР «Хабаровск». 

«Развитие логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке — один из стратегических приоритетов объединенной компании. Появление склада в Хабаровске позволит существенно сократить время доставки товаров со всей страны до покупателей в регионе и будет способствовать еще более активному развитию малого и среднего предпринимательства в регионе: продавцы смогут выгоднее делать поставки на склад, снижая затраты на логистику до других объектов. Мы видим большой потенциал в развитии собственной складской инфраструктуры в Хабаровске и открыты к эффективному сотрудничеству», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор по строительству объединенной компании Wildberries и Russ Константин Рубан.

Обсуждалось развитие горного курорта Холдоми. Резидент ТОР ООО «ГЛК Холдоми» разработал концепцию проекта увеличения гостиничного фонда ГЛК «Холдоми» путем строительства гостиницы на 80 номеров у подножия горы Холдоми.

Финансово-строительная группа «Эталон» провела презентацию проекта «Хабаровск-сити». В рамках проекта осуществляется подготовка концепта мастер-плана развития и проекта планировки территории, разрабатывается финансово-экономическая модель.

Также обсуждались проекты по развитию портовой инфраструктуры.

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