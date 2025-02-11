Устройства КЭАЗ получили свидетельство о типовом одобрении Российским Морским регистром Судоходства

КЭАЗ предлагает широкий ассортимент продукции, кастомизированных решений и систем автоматизации для реализации проектов в сфере судостроения. Сегодня оборудование КЭАЗ используется в энергетических системах портов, верфей, пассажирских и грузовых судов, военных кораблей и подводных лодок.

Согласно стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года, прогнозируемые потребности внутреннего рынка включают 250 морских транспортных судов, более 1500 судов класса «река-море», 1640 единиц рыбопромыслового флота, более 250 судов и единиц морской техники вспомогательных и технических флотов, 90 научно-исследовательских судов, 24 ледокола, а также около 150 судов и морской техники для освоения шельфовых месторождений. КЭАЗ понимает, что удовлетворить эти потребности можно только при выпуске надёжного и современного энергетического оборудования, поэтому расширил ассортимент силовых автоматических выключателей OptiMat D и воздушных автоматических выключателей OptiMat A, добавив специальные исполнения. Получены свидетельства о типовом одобрении Российским Морским Регистром Судоходства для следующих устройств:

Автоматические выключатели в литом корпусе OptiMat D с термомагнитными и микропроцессорными расцепителями защиты исполнения ОМ4-РЕГ на номинальные токи от 16 А до 1600 А

на номинальные токи от 16 А до 1600 А Воздушные автоматические выключатели OptiMat A РЕГ габаритных размеров S2-S6 на токи от 630 А до 6300 А

Напоминаем, что устройства с типом приемки РМРС есть в линейке OptiDin: модульные выключатели OptiDin ВМ63 и OptiDin ВМ125, выключатели нагрузки OptiDin ВМ63P. Ознакомиться с ассортиментом можно по ссылке.

Свидетельства о типовом одобрении РМРС доступны на сайте:

Свидетельство о типовом одобрении OptiMat D

Свидетельство об одобрении типа изделия OptiMat A РЕГ

Автоматические выключатели OptiMat D – российская разработка КЭАЗ для защиты оборудования от простого до сложного уровня управления до 1600 А с использованием микропроцессорных и термомагнитных регулируемых расцепителей.

Широкий выбор аксессуаров удовлетворяет всем возможным требованиям различных применений.

Воздушные автоматические выключатели OptiMat A – используются в качестве вводных и секционных аппаратов для первичного распределения электроэнергии в низковольтных установках. Они предназначены для защиты и нечастого включения электрического оборудования до 6300 A.

Благодаря своей конструкции легко справляются с большими мощностями.