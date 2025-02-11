В Подольске при поддержке IEK GROUP прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

В Подольске на территории СК «Труд» состоялся XVII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона Европы и СССР В.Г. Ивлева. Организатором соревнований выступила Федерация греко-римской борьбы городского округа Подольск. IEK GROUP является генеральным спонсором турнира с момента его основания — и в 2025 году в 17-й раз помогла в его проведении.

Побороться за победу приехало около 200 юных спортсменов в возрасте до 18 лет из 28 российских регионов. Призовые места разыгрывали в 12 весовых категориях, а торжественную церемонию открытия посетил сам Владислав Ивлев ― мастер спорта международного класса, чемпион Европы и СССР, чьим именем назван турнир, а также олимпийские чемпионы Алексей Мишин, Шамиль Хисамутдинов и Мнацакан Искандарян.

«Греко-римская борьба ― один из самых массовых видов спорта в стране, особенно среди детей, ― рассказывает Валерий Романов, президент Федерации греко-римской борьбы г.о. Подольск и заслуженный тренер России. ― Он нравится и самим спортсменам, и родителям за то, что развивает абсолютно все мышцы, улучшает реакцию и выносливость, но при этом не агрессивен: мы не наносим удары, не задействуем ноги. Только в нашем городе спортивной борьбой занимается более тысячи спортсменов, многие из них достигают значительных успехов. И воспитывать чемпионов нам помогает многолетнее сотрудничество с IEK GROUP. Без финансовой поддержки мы боролись бы на уровне первенства города, а благодаря спонсору ― на мировом уровне: вместе с компанией мы воспитали 41 мастера спорта, в том числе 5 мастеров спорта международного класса и 2 заслуженных мастера спорта, а также бронзового призера олимпийских игр в Токио. И я уверен, что впереди новые победы и рекорды».

IEK GROUP помогает Федерации греко-римской борьбы городского округа Подольск не только в проведении турнира. В 2024 году за счет средств компании был полностью отремонтирован основной тренировочный зал на базе спортивного комплекса «Труд». Теперь у подольских борцов появилось удобное и отвечающее всем стандартам пространство для занятий. Кроме того, было закуплено новое оборудование для соревнований, что позволило повысить уровень их организации и проведения.

«IEK GROUP ведет планомерную работу по поддержке детского и юношеского спорта. Наши усилия направлены на возрождение широкого интереса к спорту и, в частности, к греко-римской борьбе у подрастающего поколения. Мы много лет помогаем Федерации греко-римской борьбы городского округа Подольск. Через такие проекты мы стремимся сделать спорт более доступным, вовлекать в занятия больше людей, создавать новые возможности для здорового образа жизни. Участие в спортивных проектах и развитие школ — важная составляющая нашей социальной ответственности», — делится финансовый директор IEK GROUP Михаил Горбачев.

Турнир на призы чемпиона Европы и СССР В.Г. Ивлева ― значимое спортивное событие. Он проходит в Подольске ежегодно и включен в Единый календарный план Всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий, что дает право победителям выполнить норматив «Кандидат в мастера спорта».