В индустриальном парке «Есипово» приступили к строительству нового предприятия

Компания «Комплексные ЭнергоСистемы» приступила к строительству сервисного центра по модернизации, ремонту и обслуживанию генераторных установок в индустриальном парке «Есипово». Соответствующее разрешение уже получено инвестором. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в строительство и запуск предприятия площадью 1,8 тыс. кв.м. в городском округе Солнечногорск оценивается в 220 млн рублей. На первом этапе на предприятии будет создано около 80 рабочих мест. В дальнейшем компания рассчитывает увеличить штат до 160 сотрудников», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Комплексные ЭнергоСистемы» более 10 лет обеспечивает бесперебойным электроснабжением на базе генераторных установок предприятия промышленности и сферы строительства, а также торговые центры, жилые комплексы, нефтеперерабатывающие комплексы и другие инфраструктурные объекты.