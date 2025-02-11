Итоги работы оптового рынка электроэнергии и мощности с 04.02.2025 по 10.02.2025

По сравнению с предыдущей неделей значения среднего недельного индекса равновесных цен были ниже на территории европейской части России и Урала, а также в Сибири и на территории Дальнего Востока. Средние индексы равновесных цен с начала 2025 года были выше значений индексов за аналогичный период прошлого года на территории европейской части России и Урала, а также Сибири.

Общий объем планового электропотребления на рынке на сутки вперед за прошедшую неделю составил 24,43 млн МВт∙ч. В европейской части РФ и на Урале плановое электропотребление составило 18,23 млн МВт∙ч. Суммарный объем планового потребления в европейской части РФ и на Урале с начала года составил 104,8 млн МВт∙ч. В Сибири плановое электропотребление составило 5,02 млн МВт∙ч. Суммарный объем планового потребления в Сибири с начала года составил 29,1 млн МВт∙ч. В ценовой зоне Востока плановое электропотребление составило 1,18 млн МВт∙ч. Суммарный объем планового потребления в ценовой зоне Востока с начала года составил 6,9 млн МВт∙ч.

За истекшую неделю в структуре плановой выработки европейской части России и Урала доля ТЭС относительно прошлой недели выросла на 0,8 процентного пункта и выросла на 1,4 процентного пункта относительно среднего значения с начала года. В структуре плановой выработки Сибири доля ТЭС относительно предыдущей недели снизилась на 0,7 процентного пункта и не изменилась относительно среднего значения с начала года. В структуре плановой выработки ценовой зоны Востока доля ТЭС относительно предыдущей недели снизилась на 0,7 процентного пункта и была на 1,4 процентного пункта выше относительно среднего значения с начала года.

В европейской части РФ и на Урале на ТЭС пришлось 72,44% выработки, на ГЭС, АЭС и ВИЭ – 5,52%, 21,07% и 0,97% соответственно. В Сибири структура выработки сформировалась следующим образом: ТЭС – 61,35%, ГЭС – 38,50%, ВИЭ – 0,15%. В ценовой зоне Востока на ТЭС пришлось 67,58% выработки, на ГЭС – 32,42%.

Индекс равновесных цен в европейской части РФ и на Урале за неделю снизился на 1,1% и составил 1 925,2 руб./МВт∙ч (средневзвешенный индекс равновесных цен за период с начала года вырос на 13,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года). В Сибири индекс за неделю снизился на 2,4% - до 1 932,5 руб./МВт∙ч (средневзвешенный индекс равновесных цен за период с начала года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 32%). В ценовой зоне Востока индекс за неделю снизился на 5% - до 3 252,3 руб./МВт∙ч.

По состоянию на 1 февраля 2025 года общая задолженность участников рынка составила 68,691 млрд рублей, в том числе: задолженность по ценовым зонам составила 68,691 млрд рублей, по неценовым зонам – 0,000 млрд рублей.

Еженедельный мониторинг рынка электроэнергии и мощности за период с 04.02.2025 по 10.02.2025

Информация об Ассоциации:

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

Основной целью деятельности Ассоциации является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Ассоциация «НП Совет рынка» участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.

В соответствии с законодательством Членами Ассоциации обязаны стать все субъекты оптового рынка.