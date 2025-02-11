«Росатом», «Курчатовский институт» и Российская академия наук обсудили планы развития научной деятельности в стране

11 февраля в основном здании госкорпорации «Росатом» в Москве состоялось совместное заседание руководителей госкорпорации «Росатом», Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» и Российской академии наук, посвященное 80-летию атомной промышленности.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, президент Российской академии наук Геннадий Красников, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, а также директора и научные руководители ведущих отраслевых институтов, выдающиеся российские ученые и молодые специалисты.

Участники обсудили необходимость укрепления кооперации в сфере атомной науки, планы по межотраслевому сотрудничеству трех лидирующих организаций страны в рамках реализации национальных проектов технологического лидерства, в частности «Новые атомные и энергетические технологии», а также подготовку квалифицированных кадров для наукоемких отраслей России.

Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко зачитал текст приветствия главы государства Владимира Путина. В нем президент подчеркнул выдающуюся роль учёных атомной отрасли в создании сильного и авторитетного на международной арене государства:

«Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, подготовке современных квалифицированных кадров».

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поблагодарил главу «Росатома» Алексея Лихачёва и президента «Курчатовского института» Михаила Ковальчука за системную и плодотворную работу по развитию атомной науки и технологий. Благодаря двум флагманам – «Росатому» и Курчатовскому институту – Россия реализует самые амбициозные проекты.

«Президент РФ Владимир Путин поставил национальную цель – технологическое лидерство. В области атомной энергетики Россия является действительно лидером. Быть лидером не просто, но ещё сложнее такую позицию удерживать. Для этого мы должны продолжать развивать фундаментальную и прикладную науку, прежде всего в атомной отрасли, готовить молодых перспективных специалистов. Ориентиром здесь являются приоритеты, которые обозначены в Стратегии научно-технологического развития нашей страны, в указе президента РФ о приоритетных направлениях научно-технологического развития и перечне важнейших наукоемких технологий», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Президент Российской академии наук академик РАН Геннадий Красников также подчеркнул значимость атомной отрасли для жизни людей.

«Хотел бы отметить подвиг первопроходцев, которые в 1940-х годах участвовали в “атомном проекте”. Тех, кто возглавил отрасль, можно назвать героями. Они видели, с одной стороны, ответственность перед страной, а с другой, безграничные возможности. Главное отличие советской власти – она стала создавать ледокольный атомный флот, атомные станции, думать о мирном использовании атома. Сегодня эти славные традиции мирного использования ядерной энергии – главное орудие в энергетике, медицине и во многих других направлениях на службе людей», – отметил он.

Госкорпорация «Росатом» и НИЦ «Курчатовский институт» создадут объединённый Совет по стратегическому развитию двух организаций. Соответствующие документы подписали на заседании Алексей Лихачев и Михаил Ковальчук. Согласно документам, Совет создается с целью обеспечения функционирования госкорпорации «Росатом» и НИЦ «Курчатовский институт» как единого научно-технологического и производственно-экономического комплекса, в котором главной задачей НИЦ «Курчатовский институт» является опережающее формирование научно-технических заделов на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок, а «Росатома» – ускоренное промышленное освоение и вывод на рынки таких заделов.

Комментируя соглашение, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил:

«Основа нашего успеха – единство Российской академии наук как фундаментальной базы, “Курчатовского института” как мозгового центра и “Росатома” как мощнейшей индустриальной, научной и прикладной системы». Кроме того, он подчеркнул стратегическую важность задач, стоящих перед атомной отраслью: «Атомная и космическая сферы, которые крайне близки и развивались как единое целое, и вчера, и сегодня обеспечивают наш национальный суверенитет».

«Жизнь заставляет выходить на новый уровень совместной работы в интересах Родины по целому ряду новых направлений. Это и новейшие цифровые технологии, включая разработки аппаратных и программных средств на новых принципах, и вдумчивое использование возможностей искусственного интеллекта, в первую очередь, в постоянно развивающейся нашей основной деятельности – перспективной ядерной энергетики, непрерывно расширяющей свои возможности и сферы применения. Это и специализированные новые материалы, необходимые для той же энергетики, для Арктики и космоса. Наконец, это актуальные технологии современной медицины, включающей как новые радиофармацевтические и генные терапевтические препараты, так и высокотехнологичное медицинское оборудование», – рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Завершилось мероприятие награждением 17 специалистов «Росатома», НИЦ «Курчатовский институт» и Российской академии наук знаками отличия госкорпорации «Росатом» за многолетний добросовестный труд и значительные успехи в профессиональной деятельности.

20 августа 1945 года стало точкой отсчета истории отечественной атомной промышленности, которая уже 80 лет «держит» ядерный щит страны, обеспечивает энергией города, развивает науку и новые технологии уже далеко не только по «ядерным» направлениям. В этот день было создано Первое Главное управление при Совете народных комиссаров СССР, которое было призвано обеспечить работы по созданию ядерного оружия. Реализация советского «атомного проекта» позволила в короткие сроки достичь ядерного паритета с США, сохранив мир на планете. Долгое время отрасль была одной из самых закрытых, и даже о мирных достижениях атомной науки не принято было говорить. Однако многие доступные сегодня технологии и решения – от диагностического медицинского оборудования до охранных систем – разработаны и сделаны на предприятиях атомпрома.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. «Росатом» также ведет активную работу в этом направлении.