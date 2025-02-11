«Росатом» в 2024 году запатентовал более 140 изобретений за рубежом

Организации «Росатома» в 2024 году подали более 280 заявок на патентование изобретений за рубежом (в более чем 30 странах). Свыше 140 патентов зарегистрированы, это в полтора раза больше, чем годом ранее. Полученные патенты связаны с правовой охраной технологий атомных электростанций (АЭС) с флагманскими реакторными установками поколения III+ (ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ), «быстрыми» реакторами, оборудованием плавучих атомных тепловых электростанции, а также атомных станции малой мощности.

Среди наиболее перспективных и необходимых для отрасли технических решений, в отношении которых получены зарубежные патенты в прошлом году, специалисты выделяют устройство мониторинга системы пассивного отвода тепла, которое разработали в «Атомэнергопроекте» (Инжиниринговый дивизион «Росатома»). Благодаря устройству и новому способу мониторинга обеспечивается оперативное определение работоспособности системы, повышается безопасность ее эксплуатации.

Еще одна разработка – устройство для получения монофазных порошков солей актинидов. Оно применяется для синтеза солей актинидных элементов, таких как уран и плутоний. Эти соли являются прекурсорами при создании таблеток ядерного топлива. Вместе с устройством ученые Радиевого института им. В.Г. Хлопина (входит в Научный дивизион «Росатома») разработали и новый способ получения порошков. В результате получилось наладить выпуск монофазных сухих порошков солей актинидов за одну стадию, а не за несколько, как было ранее. Это способствует повышению производительности, химической и ядерной безопасности процесса, минимизации количества радиоактивных отходов.

Среди других важных патентов – новый способ изготовления тепловыделяющей сборки. Решение разработано специалистами Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома») и направлено на оптимизацию процессов фабрикации ядерного топлива.

«“Росатом” активно осваивает новые рынки, сейчас в портфеле зарубежных заказов находятся 39 блоков большой и малой мощности в 10 странах, в том числе Китае, Турции, Египте, Бангладеш, Индии и других. Мы стремимся расширять технологическое партнёрство, защищая интеллектуальную собственность российских ученых и разработки благодаря зарубежному патентованию. За последние три года показатели роста этого направления значительно выросли. Сейчас происходит перераспределение внутренних ресурсов на сопровождение того большого задела, который был создан в предыдущие годы. На очереди – более 800 заявок и патентов в более чем 50 патентных семьях. Кроме того, мы рассчитываем на рост вовлеченности организаций-изобретателей в процесс патентования технологий проекта ВВЭР. Также намерены соотнести изобретения с конкретными продуктами, сформировать и внедрить механизм учета стоимости используемых патентов в цене ЕРС-контрактов (Engineering, procurement and construction) будущих зарубежных АЭС. Это будет большим и важным шагом в развитии зарубежной патентной практики “Росатома”. Уверены, все эти меры позволят увеличить количество полученных патентов и укрепят позиции российских ученых», – отметил заместитель директора по операционной деятельности частного учреждения «Наука и инновации» (входит в «Росатом», оказывает содействие отраслевым организациям в получении патентов и управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности) Артем Вернигора.

Проект зарубежного патентования был перезапущен на базе частного учреждения «Наука и инновации» в 2022 году. За годы работы специалисты частного учреждения создали реестры для учета, ввели системное хранилище данных для каждой заявки, разработали и отладили бизнес-процессы внутри организации, а также с агентами, автоматизировали расчеты. Работу возглавляет руководитель проектного офиса по зарубежному патентованию Кузьма Снегов.

Частное учреждение «Наука и инновации» отвечает за научное, аналитическое и информационное развитие организаций атомного энергопромышленного комплекса. Выступает оператором Единого отраслевого тематического плана (ЕОТП), в рамках которого ежегодно разрабатываются более сотни научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Оказывает содействие организациям атомной отрасли в правовой охране результатов интеллектуальной деятельности. Принимает активное участие в организации отраслевых программ развития ученых и формировании кадрового научного резерва, курирует участие госкорпорации «Росатом» в проведении Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. https://naukarosatom.ru

Россия активно развивает научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.