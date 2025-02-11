«Россети Московский регион» увеличили мощность малому предприятию в Пресненском районе Москвы

«Россети Московский регион» почти в три раза увеличили мощность малому предприятию, распложенному в центре Москвы, на Большой Бронной. Основным видом деятельности компании является аренда и управление недвижимым имуществом.

В рамках договора на технологическое присоединение выполнена реконструкция четырех кабельных линий 0,4 кВ – проложены новые, общей протяженностью 900 метров с увеличенной пропускной способностью. В трансформаторной подстанции установлены приборы учета электроэнергии. В результате совокупная присоединенная мощность теперь составляет 152 кВт.

Здание обеспечено электроснабжением по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одном луче, нагрузка потребителя будет автоматически переведена на второй.