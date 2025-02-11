«Россети Московский регион» увеличили мощность питающего центра в муниципальном округе Чехов
Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» продолжают работы для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей муниципального округа Чехов.
Так, энергетики «Южных электрических сетей» ввели в эксплуатацию вновь смонтированный трансформатор мощностью 25 МВА на питающем центре 110 кВ «Добрыниха» в м.о. Чехов. Суммарная мощность подстанции увеличилась до 100 МВА.
Предварительно проведена реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ для подачи электроэнергии по линиям 35 кВ «Добрыниха-Елисеево» и 35 кВ «Добрыниха-Ерино».
Благодаря проведенным мероприятиям повысилось качество и надежность работы, как подстанции 110 кВ «Добрыниха», так и питающих центров 35 кВ «Елисеево» и 35 кВ «Ерино», которые в целом обеспечивают электроэнергией более 10 тыс. потребителей м.о. Чехов, а также порядка 20 социально значимых объектов.