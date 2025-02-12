«Мособлэнерго» в 2025 году планирует построить и реконструировать 455 км линий электропередачи в Московской области

АО «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать на территории Московской области 455 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Работы будут проводиться в рамках инвестиционной программы компании для обеспечения потребителей Подмосковья надежным и качественным электроснабжением.

Реализация проектов по строительству и реконструкции трансформаторных подстанций и распределительных пунктов позволит ввести свыше 203 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Благодаря модернизации и вводу в эксплуатацию новых подстанций и сетей повышается надежность работы всего энергетического комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей.

Инвестиционная программа реализуется ежегодно во всех филиалах АО «Мособлэнерго» в целях развития электросетевой инфраструктуры Московской области. Ежегодно компания наращивает объемы вводимых в эксплуатацию электроустановок. Так, в 2023 году в Подмосковье было построено 214,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи, выдано свыше 147,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности. В 2024 году в результате строительства и реконструкции введено более 279 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Построено 112 и реконструировано 276 подстанций различного типа, что обеспечило ввод 190 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

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