Два энергоблока ПАО «Юнипро» отобраны в рамках программы модернизации КОММод-2028

По результатам прошедшего в декабре 2024 года отбора проектов модернизации тепловых электростанций с началом поставки мощности в 2028 году Распоряжением Правительства Российской Федерации №261-р от 7 февраля 2025 года энергоблок №5 ПСУ-810 МВт Сургутской ГРЭС-2 и энергоблок № 1 ПСУ-800 МВт Березовской ГРЭС включены в Программу модернизации объектов электрогенерации (КОММод).

Отбор паросиловых энергоблоков Березовской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2 в Программу КОММод – результат планомерной работы Юнипро в области модернизации эффективных паросиловых активов компании.

Энергоблок №5 Сургутской ГРЭС-2 – последний из 6 эксплуатируемых на электростанции паросиловых энергоблоков, успешно отобранных в Программу КОММод. Проект на Сургутской ГРЭС-2 предполагает увеличение мощности энергоблока с 810 МВт до 830 МВт и включает в себя комплексную замену паровой турбины и комплексную замену генератора.

В 2025 году на электростанции предстоит ввод сразу двух модернизированных энергоблоков 830 МВТ: №6 (в первом полугодии) и №4 (в конце 2025 года). В настоящее время модернизация блока №6 на Сургутской ГРЭС-2 входит

в финальную стадию реализации, в мае текущего года компания приступит к модернизации энергоблока №4.

Отметим, что Сургутская ГРЭС-2 сохранит статус самой мощной тепловой электростанции в России, на которой по итогам модернизации всех энергоблоков ПСУ будет введено обновленное паросиловое и электротехническое оборудование. Ее установленная мощность достигнет 5 802 МВт (+120 МВт), а установленная мощность ПАО «Юнипро» составит 11 400 МВт.

На прошедшем декабрьском отборе дан старт модернизации Березовской ГРЭС. В рамках Программы КОММод-2028 будет проведена комплексная замена паровой турбины на энергоблоке №1.

По завершении модернизации Сургутская ГРЭС-2 и Березовская ГРЭС получат турбоагрегаты с обновленным ресурсом, новым сроком службы не менее 40 лет и увеличенным межремонтным интервалом. Таким образом, ПАО «Юнипро» внесет свой вклад в обеспечение надежного энергоснабжения потребителей не только в регионах своего присутствия – ХМАО-Югра и Красноярском крае, но и ЕЭС в целом.

В ходе модернизации энергоблоков на Сургутской ГРЭС-2 и Березовской ГРЭС будет использоваться оборудование отечественного производства – энергомашиностроительного холдинга АО «Силовые машины», соответствующее требованиям по локализации.

Многолетние партнерские отношения с АО «Силовые машины» – один из основополагающих факторов успешного отбора проектов Юнипро в Программу КОММод. Юнипро планирует и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество с «Силовыми машинами» по проектам строительства и ввода в эксплуатацию современных парогазовых установок взамен устаревшего оборудования.