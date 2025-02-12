EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ ЛЕПТОН

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*6 ТМ ЛЕПТОН, закупленного в одном из розничных магазинах электротехники г. Пятигорска.

В отобранном образце выявлены существенные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012:

занижение толщины оболочки из ПВХ (до 10%);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (до 5,5%).

Напомним, образцы кабельной продукции ТМ ЛЕПТОН отбирались специалистами EL-Комитета в течение 2022-2024 гг. для испытаний 6 раз. Как показали результаты проведенных испытаний, в половине отобранных образцов были выявлены различные нарушения требований ГОСТ.

Таким образом можно констатировать, что ООО «Лептон» (Смоленская область) не обеспечивает стабильного качества выпускаемой продукции.

На основе полученных результатов EL-Комитетом НОПСМ направлены обращения в территориальные подразделения Роспотребнадзора, а также в орган по сертификации ООО «АВАНТАЖ», оформивший сертификат на приобретенную продукцию ТМ ЛЕПТОН, с требованием о проведении внепланового инспекционного контроля по данной продукции.

Следует подчеркнуть, что EL-Комитет НОПСМ открыт для конструктивного сотрудничества с производителями кабельной и иной электротехнической продукции. Специалисты EL-Комитета готовы на высоком профессиональном уровне оказать помощь в перестройке системы контроля качества для обеспечения безопасности выпускаемой продукции.