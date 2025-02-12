Инвестпрограмма «Норникеля» на 2025 год связана с действующими активами

"Норникель" закладывает инвестиции на создание совместного предприятия в Китае в свою финансовую модель на 2025-2026 годы, но представленный размер инвестпрограммы в $2,1 млрд будет направлен на существующие активы компании. Об этом сообщил старший вице-президент - руководитель блока стратегии и развития Сергей Дубовицкий в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Мы в наших финансовых моделях на 2025-2026 годы соответствующие средства закладываем, но цифра, которая была озвучена, $2,1 млрд capex, она это не включает. Это capex, связанный именно с нашими основными активами, главным образом в России", - сказал он, отвечая на вопрос о том, включает ли прогноз по capex компании средства на развитие СП в Китае. Он также отметил, что компания находится в активной стадии переговоров с партнерами и не может раскрывать детали проекта.

Ранее "Норникель" сообщал, что в новой стратегии развития компания намерена запустить совместное производство с международными партнерами и перенести часть мощностей Норильского медного завода в Китай.

Кроме того, по словам Дубовицкого, на горизонте 2026-2027 годов компания ждет увеличения инвестиционной программы от уровня 2025 года ($2,1 млрд). "Напомню, мы давали средний долгосрочный прогноз (по capex - прим. ТАСС) $2,5-3 млрд. То есть предполагаем, что будет выше 2025 года, но не превышая тот ориентир, который мы обозначали ранее", - добавил он.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).