На Камчатке резидент ТОР открыл первый на полуострове круглогодичный тепличный комплекс по выращиванию овощей мощностью 2800 т продукции в год

В Камчатском крае состоялось торжественное открытие первого в регионе современного тепличного комплекса с круглогодичным циклом производства, расположенного на площадке агропромышленного кластера «Зеленовские озерки» территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка». Теплицы пятого поколения комплекса «Камчатский» общей площадью 3,6 га рассчитаны на выращивание 1200 т томатов и 1600 т огурцов в год. Новый агропромышленный объект обеспечит потребности жителей края в овощах на 60%, значительно повысив продовольственную безопасность полуострова. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект вложено около 2,5 млрд рублей, создается 100 рабочих мест. Объект обеспечен всей необходимой инфраструктурой со стороны КРДВ.

Современный комплекс, созданный с применением мер государственной поддержки, оснащен передовыми технологиями, позволяющими выращивать свежие овощи круглый год. Используемые в теплицах энергосберегающие решения, автоматизированные системы полива и климат-контроля обеспечивают высокий урожай. Посев томатов и огурцов выполнен в декабре 2024 года.

«Сегодня мы все – свидетели исторического события – открытия на Камчатке тепличного комплекса, который будет производить больше половины тех огурцов и томатов, которые мы потребляем. Промышленного производства такого масштаба на Камчатке не было с советских времен. А такого высокого уровня автоматизации, современных подходов к производству – не было никогда. Много раз ко мне обращались жители Камчатки, которые обращали внимание на то, что привозные овощи – не того качества, которое требуется и при этом слишком дорогие. И сегодня я рад, что тепличный комплекс «Камчатский» прошел первый цикл производства и мы видим не просто построенную теплицу – а первый урожай, который уже поступил в торговые сети региона. Тепличный комплекс «Камчатский» – это не только овощи. Это новые рабочие места, а значит – молодые специалисты, в которых так нуждается наш регион. Это тесная работа с образовательным блоком – сельскохозяйственным техникумом. Это налоговые отчисления и влияние на экономику Камчатского края. И, конечно, это вклад в здоровье каждого жителя Камчатки», — сказал Владимир Солодов.

Проект реализован в рамках режима ТОР «Камчатка», который предоставляет бизнесу налоговые льготы, административные преференции, возможности инфраструктурного обеспечения и предоставления земли.

Руководитель КРДВ Камчатка Сергей Москалев подчеркнул:

«Для реализации проекта КРДВ предоставила резиденту ТОР земельный участок, в рамках договоров на технологическое присоединение обеспечила подачу электроэнергии и природного газа, который применяется в качестве экономичного и экологичного топлива для энергоцентра, обеспечивающего теплицы теплом и дополнительной электроэнергией. Помимо этого, компания имеет возможность применять налоговые льготы и административные преференции. Благодаря комфортному деловому климату, созданным для инвесторов условиям современные агротехнологии внедрены в оптимальные сроки, сделан большой шаг к обеспечению продовольственной безопасности, создаются новые рабочие места для жителей Камчатки».

Проекту оказана всесторонняя поддержка правительства Камчатского края и Корпорации развития Камчатского края.

По данным КРДВ, сегодня на Камчатке резиденты ТОР реализуют 150 проектов с объёмом инвестиций около 182 млрд рублей, создается 14,5 тыс. рабочих мест. 91 млрд рублей бизнес фактически вложил, создал 9,6 тыс. рабочих мест, 50 проектов уже выведены на операционную стадию.