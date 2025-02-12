Почти 9,5 млрд рублей получит Новосибирск из областного бюджета на модернизацию дорожной отрасли

Новосибирск получит почти 9,5 млрд рублей на ремонт улично-дорожной сети и обновление общественного транспорта. Деньги выделят из бюджета Новосибирской области в качестве субсидий. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский во время мероприятия, посвященного подведению итогов работы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Информация опубликована на официальном сайте правительства области в среду, 12 февраля.

По словам Анатолия Костылевского, в настоящий момент город определяет наиболее приоритетные объекты, ремонт которых начнут в текущем году в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, по нацпроекту предусмотрено обновление подвижного состава - на эти цели выделят более 3 млрд рублей.

«Вместе с тем, в 2025 году в бюджете Новосибирской области запланировано почти 9,5 млрд рублей на осуществление дорожной деятельности, обновление подвижного состава общественного транспорта и организацию пассажирских перевозок в городе Новосибирске», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в минувшем году в столице региона по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 14 объектов. В результате выполненных мероприятий общая доля автодорог Новосибирской агломерации, находящихся в нормативе, достигла 85,3 %.

В планах на 2025 год - завершить ремонт на улице Мира, а также комплексно обновить еще 12 участков, в том числе на улицах Бориса Богаткова, Ленина, Объединения, Пихтовой, Гурьевской, Зеленая Горка и проспекте Димитрова. Полностью отремонтируют Северный проезд, улицы Тружеников, Техническую, Больничную и Даргомыжского.