Российский бизнес познакомили с производством ИБП

В январе производитель источников бесперебойного питания Ippon организовал экскурсионный тур на собственные производственные площадки. В ходе поездки заказчики и партнеры компании увидели процесс выпуска устройств, а также познакомились с технологиями и стандартами контроля качества продукции.

Программа началась с посещения завода в Шэньчжэне, где гости изучили ключевые этапы производства: от сборки печатных плат и монтажа компонентов до финального тестирования готовых устройств. Современное оборудование и автоматизированные процессы позволяют выпускать более 2 млн устройств в год, а внедрение стандартов EICC, ISO9001/14001 и TL9000 обеспечивает высокий уровень надежности продукции.

Затем участники отправились на вторую производственную площадку, где ознакомились с процессами сборки других устройств, обсудили с технической командой особенности создания электротехнических решений, а после рассмотрели тенденции рынка и изменения в продуктовой разработке.

Помимо деловой части, поездка включала насыщенную культурную программу. Гости посетили парк «Китай в миниатюре» и этнографическую деревню в Шэньчжэне, а также отправились в Тропический лес Янода на острове Хайнань. Свободное время позволило участникам насладиться природой, познакомиться с местной кухней и укрепить деловые связи в неформальной обстановке.