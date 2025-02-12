Состоялась закладка электрического судна «Сура 2.0» с автономной системой управления

11 февраля 2025 года на производственной площадке АО "Чкаловская судоверфь" состоялась закладка электрического судна "Сура 2.0" проекта ПКС40.2 (строительный номер 101). Об этом говорится в сообщении группы компаний "Гама", выступающей заказчиком судна.



Разработчиком проекта речного электрического судна с автономной системой управления ПКС40.2 является ООО "Мета-Ком" (входит в ГК "Гама").



В торжественной церемонии закладки приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и генеральный директор ГК "Гама" Дмитрий Галкин.



Как отметил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внешне судно "Сура 2.0" будет похоже на уже привычный нижегородцам колесный теплоход, однако сердцем станет электродвигатель, а курсировать сможет автономно, то есть без участия экипажа.

«Это экологично и комфортно. Для региона такое судно - плюс к туристической привлекательности, и что немаловажно, новый этап в развитии судостроительного предприятия со 135-летней историей», – добавил глава региона.