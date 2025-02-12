Ульяновские энергетики готовятся к выполнению ремонтной программы

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» в рамках ремонтной программы 2025 года планируют отремонтировать 3 тыс. км воздушных линий электропередачи ВЛ 0,4-10 кВ, 63 км высоковольтных линий 35-110 кВ, 23 подстанций 35-110 кВ и 471 трансформаторную подстанцию 6-10/0,4 кВ.

Энергетики приступят к массовым ремонтам с апреля. В настоящее время организовывается закупка необходимых материалов и оборудования для ремонта, выполняется техническое обслуживание спецтехники для готовности к производству массовых ремонтных работ.

Масштабные ремонтные работы запланированы на подстанциях 110 кВ «Тепличная», «Редуктор», «Рязаново», «Никулино», высоковольтных линиях 110 кВ «Северная-1,3», «Восточная-1,2», «Инза-Глотовка», «Мелекесс Городская 1М – 1,2 цепи с отпайками», «Старая Кулатка – Павловка». Энергетики проведут комплекс работ по замене дефектной изоляции, выправке и замене опор, восстановят антикоррозийное покрытие оборудования, выполнят ремонт контуров заземления и фундаментов, произведут установку информационных знаков и плакатов.

Ремонтная программа филиала «Ульяновские распределительные сети» направлена на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории Ульяновской области. Качественное выполнение всех запланированных ремонтных программ обеспечит готовность филиала к работе в осенне-зимний период 2025/2026 гг.