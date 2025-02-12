«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил свою уникальную разработку на заседании коллегии МЧС России

Сегодня в Москве проходит итоговое заседание коллегии МЧС России с участием руководителей всех региональных подразделений. В рамках мероприятия организована выставка спецтехники, которая помогает предотвращать и устранять последствия ЧС.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил свою уникальную разработку — «Быстровозводимые Электрические Сети» (БЭС). Эта система создана совместно с НИУ «МЭИ» и Военным учебно-научным центром Сухопутных войск РФ. Ее главное преимущество — возможность быстро организовать временное электроснабжение в любом месте. Все необходимое оборудование компактно размещается на автомобильном прицепе высокой проходимости.

БЭС уже привлекли внимание как российских, так и зарубежных организаций.

— Сейчас мы переходим от этапа разработки к серийному производству, — рассказывает генеральный директор Завода Сергей Кутенев. — Первые пять образцов успешно протестированы, из них два отлично показали себя в зоне специальной военной операции, еще два работают в «Россетях». Также нашей разработкой заинтересовались в МЧС.

На выставке сотрудники МЧС смогли детально изучить технические характеристики БЭС, условия ее эксплуатации и возможности применения в различных ЧС. Комплект позволяет оперативно развернуть спасательные операции, обеспечив подачу электроэнергии для бесперебойной работы всех жизненно важных систем: освещения, связи, медицинского оборудования.