На Енисейском тракте в Красноярском крае в 2025 году отремонтируют три участка и мост

На Енисейском тракте в Красноярском крае в 2025 году отремонтируют три участка и один мост. В эксплуатацию введут 13 км нового асфальтобетонного покрытия. Работы выполнят в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в среду, 12 февраля, сообщает пресс-служба Министерства транспорта региона.

В Большемуртинском районе работы пройдут на двух объектах. На участке со 103-го по 107-й км вблизи деревни Малый Кантат заменят асфальтобетонное покрытие, расчистят кюветы, укрепят обочины, отремонтируют примыкания, устроят два остановочных пункта для общественного транспорта и установят водоотводные лотки. Работы на данном отрезке стартовали в прошлом году - тогда в эксплуатацию ввели 2 км нового покрытия. Полностью объект сдадут в 2025 году. Аналогичные мероприятия проведут на участке со 139-го по 143-й км (вблизи поселка Раздольное).

В Енисейском районе обновят отрезок с 285-го по 292-й км, на обходе Лесосибирска (от кольца вблизи микрорайона Полянка до кольца вблизи микрорайона Боровой). Специалисты устранят пучины, уложат новый асфальтобетон, отремонтируют 47 примыканий, восстановят обочины, установят барьерное ограждение и обустроят шесть автобусных остановок.

Кроме того, в 2024 году на 115-м км Енисейского тракта начали капитальный ремонт моста через реку Большой Кантат. В текущем сезоне выполнят расширение всех четырех опор и отремонтируют балки, выполнят гидроизоляцию бетонных поверхностей береговых опор, а также заменят асфальтобетонное покрытие. После окончания работ ширина моста возрастет с 13 до 15 метров, а ширина проезжей части увеличится с 10 до 12 метров.

Также по нацпроекту запланирована локальная замена асфальта. В общей сложности будет дополнительно уложено порядка 25 км покрытия в пяти муниципалитетах. Самые значительные участки - с 53-го по 55-й км в Сухобузимском районе, со 112-го по 116-й км в Большемуртинском районах, со 164-го по 166-й км и со 102-го по 208-й км в Казачинском районе.

По информации пресс-службы, за шесть лет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 21 участок на Енисейском тракте.

Всего в 2025 году в Красноярском крае в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируют восстановить порядка 200 км дорожного покрытия, ввести в эксплуатацию десять автодорожных мостов. На эти цели выделят 9,4 млрд рублей.