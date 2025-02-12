Подготовлен дайджест «Перспективные научно-технические разработки для ТЭК» за IV квартал 2024 года

Эксперты Российского энергетического агентства Минэнерго России подготовили очередной выпуск ежеквартального дайджеста «Перспективные научно-технические разработки для ТЭК», в котором представлено порядка 110 новых разработок в области топливно-энергетического комплекса.

Сведения о технических новинках структурированы по отраслям: нефтегазовой, теплоэнергетической, электроэнергетической, угольной, а также возобновляемым источникам энергии.

Среди перспективных технических решений для электроэнергетики ‒ высокочастотный однофазный сухой трансформатор, представленный акционерным обществом «Раменский электротехнический завод Энергия». Преимуществами данной разработки перед известными аналогами являются эффективность, безопасность, пыле- и влагоустойчивость, снижение потерь, простота в обслуживании, экологическая безопасность и энергосбережение.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» представило способ стабилизации перепада давления в системе уплотнения газоперекачивающего агрегата. Технический результат, достигаемый при реализации указанного способа, заключается в предотвращении негативного воздействия на узлы системы уплотнения центробежного нагнетателя газоперекачивающего агрегата, обусловленного гидравлическими ударами в системе уплотнения и поступлением загазованного масла на данные узлы при включении / отключении электропитания насосов уплотнения, и, как следствие, в снижении эксплуатационных затрат на ремонт узлов по причине износа или разрушения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины II» представило способ газификации углеродосодержащего твердого топлива. Исследования показали, что в результате его применения уменьшаются выбросы смолистых веществ при газификации твердого топлива и повышается теплота сгорания энергетического газа. Снижая энергию активации реакций разложения углеродсодержащего твердого топлива, катализаторы позволяют осуществлять процесс при более низкой температуре.

Дайджест перспективных разработок для ТЭК_IV квартал 2024.pdf 1.71 MB | pdf