Подготовлен дайджест «Перспективные научно-технические разработки для ТЭК» за IV квартал 2024 года

12 февр. 2025, 17:30
431
Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
РЭА Минэнерго России
Авторы и источники / Правообладателям

Эксперты Российского энергетического агентства Минэнерго России подготовили очередной выпуск ежеквартального дайджеста «Перспективные научно-технические разработки для ТЭК», в котором представлено порядка 110 новых разработок в области топливно-энергетического комплекса.

Сведения о технических новинках структурированы по отраслям: нефтегазовой, теплоэнергетической, электроэнергетической, угольной, а также возобновляемым источникам энергии.

Среди перспективных технических решений для электроэнергетики ‒ высокочастотный однофазный сухой трансформатор, представленный акционерным обществом «Раменский электротехнический завод Энергия». Преимуществами данной разработки перед известными аналогами являются эффективность, безопасность, пыле- и влагоустойчивость, снижение потерь, простота в обслуживании, экологическая безопасность и энергосбережение.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» представило способ стабилизации перепада давления в системе уплотнения газоперекачивающего агрегата. Технический результат, достигаемый при реализации указанного способа, заключается в предотвращении негативного воздействия на узлы системы уплотнения центробежного нагнетателя газоперекачивающего агрегата, обусловленного гидравлическими ударами в системе уплотнения и поступлением загазованного масла на данные узлы при включении / отключении электропитания насосов уплотнения, и, как следствие, в снижении эксплуатационных затрат на ремонт узлов по причине износа или разрушения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины II» представило способ газификации углеродосодержащего твердого топлива. Исследования показали, что в результате его применения уменьшаются выбросы смолистых веществ при газификации твердого топлива и повышается теплота сгорания энергетического газа. Снижая энергию активации реакций разложения углеродсодержащего твердого топлива, катализаторы позволяют осуществлять процесс при более низкой температуре.

Дайджест перспективных разработок для ТЭК_IV квартал 2024.pdf 1.71 MB | pdf

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку
В МЭИ разработана система охлаждения с комбинированными покрытиями для микроэлектроники
12 февр. 2025, 12:30
379
Учёные НИУ «МЭИ» создали новые теплообменные каналы с инновационными комбинированными покрытиями стенок, которые позволяют значительно повысить надёжность и эффективность систем охлаждения для электроники. Разработка ориентирована на применение в радиотехнических системах, процессорах и других устройствах с высокой плотностью тепловыделения. Ключевая особенность предлагаемых охлажда...
Гибридный станок для машиностроительного комплекса создали в НГТУ НЭТИ
12 февр. 2025, 11:00
385
Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали станочное оборудование с числовым программным управлением, которое, в отличие от существующего, способно совмещать процессы резания не только с лезвийным инструментом, но и с поверхностной закалкой и финишным процессом шлифования. Станок предназначен для машиностроительной отрасли и позволяет экономить время и энерго...
«Росатом», «Курчатовский институт» и Российская академия наук обсудили планы развития научной деятельности в стране
11 февр. 2025, 16:45
719
11 февраля в основном здании госкорпорации «Росатом» в Москве состоялось совместное заседание руководителей госкорпорации «Росатом», Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» и Российской академии наук, посвященное 80-летию атомной промышленности. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федер...
«Росатом» в 2024 году запатентовал более 140 изобретений за рубежом
11 февр. 2025, 14:15
654
Организации «Росатома» в 2024 году подали более 280 заявок на патентование изобретений за рубежом (в более чем 30 странах). Свыше 140 патентов зарегистрированы, это в полтора раза больше, чем годом ранее. Полученные патенты связаны с правовой охраной технологий атомных электростанций (АЭС) с флагманскими реакторными установками поколения III+ (ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ), «быстрыми&raqu...
В МЭИ прошла конференция «Подготовка высококвалифицированных кадров для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации»
11 февр. 2025, 14:00
682
11 февраля 2025 года в НИУ «МЭИ» прошла конференция «Подготовка высококвалифицированных кадров для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации» с участием Председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. В основу конференции легли вопросы расширен...
В НГТУ НЭТИ предложили использовать метод детонационного напыления для получения композиционных покрытий электротехнического назначения
11 февр. 2025, 12:15
527
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ исследовали особенности формирования структуры и провели оценку свойств композиционных покрытий системы медь-хром, полученных методом детонационного напыления. Работа проводилась совместно с учеными Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН.  Материалы системы медь-хром наиболее часто используются при изготовлении кон...
Ученые разработали самую вместительную «упаковку» для молекулярного водорода
11 февр. 2025, 10:15
547
Ученые синтезировали полые наносферы из кварцевого стекла (диоксида кремния) для хранения молекулярного водорода. При этом соотношение водорода к диоксиду кремния составило 0,94 — это максимальное на сегодняшний день содержание водорода в кварцевом стекле. Заполнение наносфер водородом авторы проводили при повышенном давлении, которое, тем не менее, не повлияло на форму сфер. Разработанные с...
РС и ЦТСС подписали программу научно-технического сотрудничества
10 февр. 2025, 17:45
888
Российский морской регистр судоходства (РС) и Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС) подписали программу научно-технического сотрудничества. Как уточнили 10 февраля в пресс-службе РС, документ касается совершенствования правил классификации и постройки судов на период до 2035 года. Программа представляет собой комплекс совместных мероприятий по оказанию сторонами научно-технической...
Ученые Пермского Политеха рассчитали, как сэкономить энергопотребление в нефтедобыче
10 февр. 2025, 15:30
905
Электроэнергия — это одна из основных статей расходов в нефтедобыче. Ее экономия позволяет снизить траты на производство и, соответственно, повысить его рентабельность. Отрицательно на эффективность нефтяного оборудования влияет повышение давления в скважине, что не только снижает добычу, но также вынуждает затрачивать на работу больше электричества и может привести к повреждению техники и а...
268 новых сплавов: ИИ ускорил поиск материалов для авиации и космоса
10 февр. 2025, 10:15
713
Учёные из Сколтеха и МФТИ при помощи машинного обучения заметно ускорили поиск кандидатов металлических сплавов, из которых экспериментаторы отбирают материалы для ракетостроения и других высокотехнологичных отраслей. Сейчас устойчивые сплавы ищут методами, которые сопряжены с риском упустить перспективный материал либо требуют запредельно долгих вычислений. Новый же метод, представленный в журнал...
Ученые «Росатома» завершили разработку прототипа плазменного ракетного двигателя для дальних космических полетов
07 февр. 2025, 17:45
2228
Ученые «Росатома» создали лабораторный прототип плазменного электрореактивного ракетного двигателя на базе магнитно-плазменного ускорителя с повышенными параметрами тяги (не менее 6 Н) и удельного импульса (не менее 100 км/с). Работа велась в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий в России, которая в 2025 году стала частью нового национального проекта...
В МЭИ откроется новая магистерская программа «Квантовые вычисления и коммуникации»
07 февр. 2025, 11:30
1192
В 2025 году в НИУ «МЭИ» откроется уникальная образовательная программа магистратуры по квантовым вычислениям и коммуникациям в рамках направления 11.04.01 «Радиотехника». Новая программа ориентирована на подготовку в ключевых направлениях квантовых технологий, включая квантовые вычисления, квантовые коммуникации и сенсорику, обучение с новейшими квантовыми системами и ал...
В ЛЭТИ разработали отечественный прототип усилителя мощности, предназначенного для систем связи нового поколения
06 февр. 2025, 17:45
1569
В будущем конструкция, созданная на основе управляемых цепей, позволит создавать более компактные и энергоэффективные устройства для передовых технологий связи. Сегодня новые системы связи обеспечивают быструю передачу данных и улучшают качество связи. Они становятся основой для различных технологий, таких как Интернет вещей (IoT), умные города и автономные транспортные средства. Эти технологии...
В СКФУ создали интеллектуальное устройство для контроля расхода электроэнергии и состояния электросетей
04 февр. 2025, 17:15
1852
Учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали экспериментальный образец интеллектуального измерительного устройства для бытовых электросетей. Новый прибор позволит потребителю снизить расходы на электроэнергию и повысить безопасность электропроводки, предупреждая о возможной угрозе замыкания. Напомним, что согласно Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890...
Геологи и химики ТПУ предложили новый материал из природного минерала, перспективный для оптоэлектроники
04 февр. 2025, 12:15
1637
Ученые ТПУ совместно с зарубежными коллегами впервые обнаружили уникальный фотоотклик в двумерном полупроводнике — трисульфиде мышьяка, полученном из природного минерала российского месторождения. Материал демонстрирует хороший фотоотклик даже при низкой интенсивности освещения, что открывает перспективы для разработки энергоэффективных оптоэлектронных устройств. Исследование выполнено в рам...
В НИТУ МИСИС создали российский полетный контроллер для БПЛА
31 янв. 2025, 13:44
2799
Студенты Университета МИСИС создали улучшенный полетный контроллер «Стриж» для беспилотных летательных аппаратов самолетного или мультироторного типа, выполненный на отечественной элементной базе. Благодаря модулю термостатирования устройство точно определяет местоположение, даже в условиях плохой работы GPS. Также у разработки усилена отказоустойчивость и увеличена...
Ученые ПНИПУ нашли способ улучшить систему автоматического управления космических аппаратов
30 янв. 2025, 13:45
2515
Система автоматического управления применяется в нефтехимической, металлургической, энергетической, фармацевтической и других отраслях промышленности. Она позволяет получить данные об объекте и формирует нужную реакцию, обеспечивая стабильную работу устройства. Считывание информации происходит за счет датчиков. Сигнал с них затем необходимо перевести в цифровой код с помощью аналого-цифрового прео...
Синтезированные в КФУ наночастицы превращают АБС-пластики в уникальные материалы
30 янв. 2025, 11:44
2306
Добавка к промышленному термопластичному полимеру позволяет получать композиты на его основе с заданными механическими, магнитными и диэлектрическими свойствами. Ученые кафедры неорганической химии Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета синтезировали магнитные наночастицы борида кобальта для модификации АБС-пластиков. Исследование поддержано гранто...
Александр Новак открыл обновленные учебные аудитории НИУ «МЭИ»
30 янв. 2025, 09:15
2346
29 января 2025 года Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак в рамках заседания попечительского совета НИУ «МЭИ». В церемонии открытия также приняли участие генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин и ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. Образовательные пространства, рабочие места молодых исследова...
Уникальный способ контроля пуска асинхронного двигателя в энергосистеме малой мощности разработали в НГТУ НЭТИ
29 янв. 2025, 12:45
2454
В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали способ многоэтапного прогностического контроля успешности пуска асинхронного двигателя. Уникальный способ, который не имеет аналогов в России и за рубежом, позволяет обеспечить надежность функционирования локальных систем энергоснабжения соизмеримой мощности суммарной генерации и крупных единичных двигателей. В НГТУ НЭТИ...