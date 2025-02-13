ChinaCableCompass. Cтарт сбора данных о китайском кабельном оборудовании и построение системы сервиса, новый бренд GERAMACH и рабочая группа АЭК

13 февр. 2025, 17:26
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Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
RusCable.Ru
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RusCable.Ru продолжает подкаст "Чайная пауза" с Антоном Герасимовым — руководителем рабочей группы по кабельному оборудованию Ассоциации "Электрокабель" и основателем проекта ChinaCableCompass. В новом большом интервью Антон рассказал о старте проекта по сбору информации о китайском оборудовании, что позволит реализовать глобальную сервисную программу и улучшить ситуацию с кабельным оборудованием. 

Антон Герасимов рассказал о проекте СhinaCableCompass, первых результатах работы проекта, о собственном бренде GERAMACH,  и о значении прозрачности на рынке кабельного оборудования. Рынок оборудования меняется и следующим важным этапом в улучшении ситуации на российском рынке и качественном улучшении сервиса является сбор и консолидация данных об имеющемся оборудовании, его состоянии и отзывов кабельных заводов. Именно поэтому следующий этап проекта ChinaCableCompass — это комплексный сбор информации по станкам и линиям, работающим на российских заводах, что даст возможность всем участникам рынка принять участие в формировании единой сервисной модели. Информация будет подаваться в специальных анкетах, а результаты исследования станут доступны для всех участников проекта и рабочей группы Ассоциации "Электрокабель" по кабельному оборудованию.

Подробнее о программе, идеи и инициативе Антон Герасимов рассказал в большом интервью: Запуск создания базы данных по оборудованию. Новый этап ChinaCable Compass

Разговор доступен в формате подкаста на Kabel.FM и видеоверсии на Vision

Дополнительным стимулом к тому, чтобы заполнить анкету стали классные гарантированные подарки от ChinaCable.Ru как для сотрудников, так и для предприятий.

Принять участие в сборе данных легко. Запросите анкету участника проекта ChinaCableCompass по электронной почте или whatsapp: +7 985 695 57 64, ChinaCableOtzovik@mail.ru, заполните ее и отправьте ответным письмом до 18 апреля. Все, кто принял участие получат гарантированные подарки от СhinaCable.Ru, а самые полные, подробные и качественные анкеты получат суперпризы.

Для заводов:

  1. 1 место - талькировщик
  2. 2 место - настольный сварочный аппарат
  3. 3-место ручной сварочный аппарат
  4. Еще подарки обдувы и воздушные ножи.

Для сотрудников заводов ( кто заполнял и отправил анкету):

  1. 1 место - смартфон Phantom V Flip2 5g
  2. 2 место - современный планшет Redmi Pad Pro 5g
  3. 3 место - умные часы Huawei Watch GT5
  4. Еще подарки: 5 наборов инструмента Xiaomi, 10 наушников RedmiВсем остальным ручки Parker и чай из “Чайной паузы”

Напоминаем, что каждый, кто заполняет анкету участника проекта, сможет получить гарантированные подарки от ChinaCable.Ru, а самые активные участники — ценные призы.

Читайте полное интервью: Запуск создания базы данных по оборудованию. Новый этап ChinaCable Compass.

Подать заявку на вступление в канал ChinaCableCompass https://t.me/+NiqshUSWBgNlNDYy

Запросить анкету можно по почте: ChinaCableOtzovik@mail.ru или по телефону +7 985 695 57 64 (Антон Герасимов)

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