ДОМ.РФ профинансирует продление проспекта Ветеранов в Петербурге

ДОМ.РФ направит 1,4 млрд рублей на строительство продолжения проспекта Ветеранов в Санкт-Петербурге, застройщик Setl Group уже получил первый транш. Финансирование проекта осуществляется с помощью инфраструктурных облигаций — применение механизма было одобрено комиссией Правительства РФ по региональному развитию.

Новый четырёхполосный участок дороги протяженностью более 1,2 км спроектирован Setl Group и свяжет проспект Ветеранов с Красносельским шоссе. Это улучшит дорожную ситуацию на юго-западе Петербурга и повысит транспортную доступность строящихся поблизости комплексов — по обе стороны магистрали девелопер возводит и проектирует жилые кварталы площадью более 340 тыс. кв. м. Реализовать проект планируется в два этапа. В рамках заключённого с застройщиком договора займа ДОМ.РФ профинансирует первый из них. Общая стоимость работ по нему оценивается в 2,3 млрд рублей.

«С учётом темпов развития Красносельского района Санкт-Петербурга продление проспекта Ветеранов — крайне актуальный проект для местных жителей. Строительство дополнительного участка обеспечит связь новых кварталов с общегородской дорожной сетью и повысит привлекательность возводящегося здесь жилья. Применение при этом механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ гарантирует финансирование на условиях лучше рыночных, чтобы затраты на дорогу не отразились на цене квадратного метра», — отметил директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Земля под строящееся продолжение магистрали частично приобретена в собственность Setl Group в рамках договоров по жилой застройке, частично — предоставлена администрацией Санкт-Петербурга в аренду на инвестиционных условиях. После завершения работ участок будет приобретён в городскую собственность по договору купли-продажи. Окончание строительства первого этапа, финансируемого ДОМ.РФ, намечено на 2025 год. Полное завершение строительства участка дороги планируется в 2026 году.

«Инфраструктурные облигации — действенный механизм для девелоперов, развивающих городскую инфраструктуру в рамках крупных проектов. В частности, холдинг уже построил более 42 км дорог. Кроме проспекта Ветеранов, ещё много объектов дорожной инфраструктуры у нас находятся в процессе строительства и проектирования. Важную роль в отборе проектов для данного финансового инструмента играет субъект Федерации. В нашем случае город не только поддержал заявку холдинга на федеральном уровне, но и выкупит, а также будет осуществлять дальнейшую эксплуатацию магистрали. Это очень хороший опыт взаимодействия городской администрации, застройщика и федерального оператора ДОМ.РФ в интересах города и его жителей», — подчеркнул генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак.

Механизм инфраструктурных облигаций был запущен в 2021 году как часть «Инфраструктурного меню», его оператором стал ДОМ.РФ. Этот инструмент позволяет через выпуск ценных бумаг привлекать средства с рынков капитала и направлять их на строительство инфраструктуры в регионах по субсидируемой ставке. С его помощью ДОМ.РФ финансирует 53 проекта в 26 регионах. Среди них — строительство трамвайной линии «Славянка» и закупка для нее нового транспорта. Размер инфраструктурного займа превысил 17 млрд рублей.