Машиностроители «Росатома» завершили сварку верхнего полукорпуса реактора для АЭС «Эль-Дабаа» (Египет)

13 февр. 2025, 14:15
381
Время чтения ≈ 13 минут
Источник:
atommedia.online
Авторы и источники / Правообладателям

На производственной площадке «Атоммаш» (входит в Машиностроительный дивизион «Росатома») завершили сварку верхнего полукорпуса реактора ВВЭР-1200 для второго блока АЭС «Эль-Дабаа», которая строится в Египте по новейшему российскому дизайну. На этом этапе происходит сварка обечаек активной зоны корпуса реактора и фланца. Процесс выполняется по строгой технологии, чтобы достичь высокой прочности сварных соединений в условиях высоких температур и давления.

Сварка длилась непрерывно под нагревом на протяжении 20 дней. Для двух кольцевых швов использованы почти 3,5 тонн проволоки и 4,5 тонн флюса. Для обеспечения дополнительной прочности металла, из которого изготовлен корпус реактора, проведена антикоррозионная наплавка.

«Корпус реактора – ключевой элемент оборудования любой АЭС, надежность которого определяет срок эксплуатации самой станции. Поэтому мы, опираясь на многолетний опыт ведущих отечественных школ и исследования современных ученых, непрерывно совершенствуем металлургические и сварочно-наплавочные технологии, использующиеся при изготовлении частей реактора. В результате уже сейчас срок службы работы реакторов увеличен с 30-40 лет для реакторов первого поколения до 60-80 лет для реакторов поколения 3+. Сейчас мы видим, что и это не предел – новые материалы уже в ближайшей перспективе обеспечат срок эксплуатации АЭС до 100 лет», – отметил генеральный директор НПО «ЦНИИТМАШ» Виктор Орлов.

Увеличить срок службы российских АЭС до 100 лет помогут инновационные конструкционные материалы, материалы и технологии сварки, имеющие повышенную радиационную стойкость и уменьшенное количество сварных швов, которые являются «слабым» местом любой конструкции. Эти работы проведены в рамках реализации комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2030 года».

 

«Росатом» активно реализует проекты по созданию новых материалов и решений как для атомной отрасли, так и смежных отраслей промышленности. Инновационные научные разработки госкорпорация представит на Форуме будущих технологий, который пройдет 20-21 февраля в Москве.

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная электростанция в Египте. Она строится в городе Эль-Дабаа в провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от Каира. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт каждый, оснащенных водо-водяными реакторами российского класса ВВЭР-1200. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

АЭС «Эль-Дабаа» сооружается в рамках комплекса контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. В соответствии с контрактными обязательствами российская сторона не только построит АЭС, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока эксплуатации станции, а также оказывать помощь египетским партнерам в обучении персонала станции на этапе эксплуатации и технического обслуживания в течение первых десяти лет работы АЭС. Кроме того, российская сторона в рамках отдельного контракта построит специальные хранилища и предоставит специальные контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные организации, создающие комплексные технические решения для атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности, рынка специальных сталей и других отраслей. В настоящее время является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала для АЭС с ВВЭР, единственным в мире производителем промышленных реакторов на быстрых нейтронах (БН), а также реакторных установок для атомных ледоколов. https://aem-group.ru/

«Атоммаш» – флагман отечественного машиностроения. Производит сложное оборудование (реакторы, парогенераторы и др.) практически для всех атомных строек – Курской АЭС-2, строящихся при участии России АЭС в Бангладеш, Индии, Китае, Турции.

НПО «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (НПО «ЦНИИТМАШ») имеет статус Государственного научного центра Российской Федерации. Является разработчиком основных материалов, технологий, изготовителем специализированного технологического оборудования и изделий энергетического и тяжелого машиностроения, в том числе важнейших элементов оборудования атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, атомных станций нового поколения АЭС-2006, гидравлических и газовых турбин, энергоблоков тепловых электростанций, мощных прессов и металлургических агрегатов.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира.

Порядка 80 % выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. https://www.ase-ec.ru/

Российские компании успешно реализуют проекты развития, создают инновационные решения. Развитие прорывных технологий повышает конкурентоспособность как атомной отрасли, так и отечественной экономики в целом. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал
Немецкий 50Hertz выбрал подрядчиков SuedOstLink и объявил об изменении процедуры утверждения SuedOstLink+
11 февр. 2025, 17:30
833
В рамках реализации проекта строительства HVDC-соединения SuedOstLink* немецкий системный оператор 50Hertz завершил процедуру выбора подрядчиков на выполнение строительных работ в Саксонии-Анхальт. Общий объем контрактов на строительство участка ≈170 км составляет около € 650 млн, из которых € 390 млн получат компании Восточной Германии. Заключенные контракты обеспечивают строит...
Датский Energinet оценил результаты использования методологии определения пропускной способности на основе расчетов потокораспределения
11 февр. 2025, 11:45
673
Датский системный оператор Energinet проинформировал об успешном опыте использования методологии определения пропускной способности трансграничных сечений на основе расчетов потокораспределения (Flow-Based Market Coupling, FBMC) и введении 15-минутных расчетных интервалов на рынках на сутки вперед и внутрисуточном. Методология, разработанная Energinet совместно с системными операторами скандинавск...
Шведский Svenska kraftnät заключил договор на сумму более 700 млн по проекту Karlstadbenet
10 февр. 2025, 15:00
1039
По итогам проведения закупочных процедур в рамках отбора разработчиков проекта Karlstadbenet – строительство двухцепной ЛЭП 400 кВ протяженностью 46 км между муниципалитетом Рагунда на севере и муниципалитетом Грумс на западе страны – системный оператор Швеции Svenska kraftnät заключил договор на сумму более 700 млн шведских крон со шведской инжинирингово-консалтинговой компанией...
Австралийский Transgrid планирует начать строительство ВЛ 500 кВ HumeLink в штате Новой Южный Уэльс в ближайшее время
05 февр. 2025, 12:45
1588
Австралийская компания Transgrid – собственник передающей сети в штате Новый Южный Уэльс – получила одобрение правительства штата и окончательное инвестиционное решение по проекту строительства ВЛ 500 кВ HumeLink протяженностью 365 км между городами Вагга-Вагга, Баннаби и Марагл. Transgrid планирует приступить к реализации проекта стоимостью $ 4,89 млрд в начале текущего года. Ввести в...
Испанский REE объявил о завершении строительства ПС 66 кВ Chío в рамках проекта сооружения HVAC соединения между островами Тенерифе и Ла Гомера
04 февр. 2025, 15:45
1896
Испанский системный оператор REE объявил о завершении работ по строительству ПС 66 кВ Chío в муниципалитете Гия-де-Исора (о. Тенерифе) в рамках проекта сооружения HVAC соединения между островами Тенерифе и Ла Гомера Канарского архипелага. ПС 66 кВ Chío оснащена КРУЭ, что позволило значительно уменьшить занимаемую ПС территорию, а также визуальное воздействие на окружающий пейзаж. Сто...
На насосной станции блока №1 АЭС «Аккую» (Турция) стартовала пусконаладка оборудования
03 февр. 2025, 13:45
2125
На основном оборудовании береговой насосной станции блока №1 атомной электростанции «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции) начался этап пусконаладочных работ. Насосные агрегаты основной охлаждающей воды и насосы, которые будут обеспечивать работу резервных дизельных электростанций, проходят серию индивидуальных испытаний под нагрузкой. Опытные специалист...
В Германии введена в эксплуатацию электрокотельная, работающая по технологии Power-to-Heat
03 февр. 2025, 10:30
1955
Системный оператор Германии 50Hertz и немецкая компания Leipziger Stadtwerke, занятая в сфере теплоснабжения населения, ввели в эксплуатацию на действующей ТЭС Nord-Ost в Лейпциге электрокотельную на базе технологии Powerto-Heat (PtH, P2H). Электрическая мощность новой котельной составит 10 МВт, что достаточно для отопления ≈1000 частных домов. 50Hertz инвестировал в проект около € 4 м...
TOLO News: Кабул, Анкара и Ашхабад обсудили начало реализации ЛЭП «ТАП-500»
29 янв. 2025, 18:00
2808
Первая трехсторонняя встреча с участием представителей Туркменистана и Турции, посвященная началу практической реализации проекта высоковольтной линии электропередачи "ТАП-500", состоялась в Кабуле. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью МИД Афганистана Зию Ахмада Такала. По его словам, в заседании приняли участие пред...
Началось комплексное опробование оборудования HVDC соединения Ариадна между энергосистемами Аттики и Крита
28 янв. 2025, 15:00
2993
Греческий системный оператор ADMIE приступил к комплексному опробованию оборудования HVDC соединения Ариадна (Ariadne Interconnection) между энергосистемами Аттики (материковая Греция) и о. Крит, включающего в т.ч. две КЛ 500 кВ суммарной пропускной способностью 1 ГВт и протяженностью 335 км, проложенных на глубинах до 1 200 м под поверхностью моря. Перейти к комплексному опробованию позволило...
Объявлено о планах строительства гибридного HVDC соединения LionLink между энергосистемами Нидерландов и Великобритании
27 янв. 2025, 11:15
2940
Нидерландский системный оператор TenneT объявил о планах строительства в рамках проекта сооружения шельфовой электрической сети для выдачи мощности ВЭС Nederwiek 3* в Северном море гибридного** HVDC соединения LionLink между энергосистемами Нидерландов и Великобритании. HVDC соединение LionLink проектной пропускной способностью от 1,4 ГВт до 2 ГВт обеспечит подключение шельфовой ВЭС Nederwiek 3...
Канадская Hydro One выбрана в качестве разработчика проекта строительства ЛЭП 500 кВ протяженностью 260 км на северо-востоке Онтарио
22 янв. 2025, 13:30
3747
Энергетический совет канадской провинции Онтарио выдал разрешение компании Hydro One на разработку проекта строительства высоковольтной ЛЭП на северо-востоке Онтарио. Ожидается, что новая ЛЭП напряжением 500 кВ и протяженностью 260 км, которая первоначально будет работать на напряжении 230 кВ, будет введена в эксплуатацию к концу 2030 г. Необходимость строительства новой высоковольтной ЛЭП обус...
Японская Yokogawa Electric объявила о выпуске системы непрерывного контроля технического состояния подводных силовых кабелей
21 янв. 2025, 12:30
3789
Японская корпорация Yokogawa Electric* заявила о выпуске системы непрерывного контроля технического состояния подводных КЛ – OpreX™ Subsea Power Cable Monitoring (OpreX), в т.ч. используемых для передачи электроэнергии, вырабатываемой шельфовыми ВЭС. В OpreX используется специализированное ПО и система оптоволоконных датчиков температуры (DTSX Fiber Optic Temperature Sensor), котора...
Немецкий 50Hertz подписал контракт с GE Vernova и Drydocks World на строительство первых преобразовательных подстанций в Балтийском море
20 янв. 2025, 14:30
4059
По результатам международного тендера немецкий системный оператор 50Hertz подписал EPCI-контракт* с консорциумом GE Vernova и судостроительной компанией Drydocks World на строительство двух ППС (шельфовой и наземной) в рамках сооружения шельфового соединения Ostwind 4 для подключения кластера шельфовых ВЭС к национальной энергосистеме. Высокотехнологичные компоненты ППС будут производиться искл...
На энергоблоке №7 АЭС «Тяньвань» (Китай) начался пролив всех систем безопасности на открытый реактор
20 янв. 2025, 13:15
4056
На энергоблоке № 7 АЭС «Тяньвань» (Китай), сооружаемой при участии предприятий госкорпорации «Росатом», начался один из важнейших технологических этапов – пролив всех систем безопасности реакторной установки.  После его завершения на блоке начнется сборка реактора, и дальнейшие этапы по вводу – испытания и опробования систем и оборудования первого контур...
Немецкие 50Hertz и TenneT получили разрешение на строительство еще двух участков HVDC-соединения SuedOstLink совокупной протяженностью 129 км
20 янв. 2025, 10:15
3947
Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA) – отраслевой регулятор Германии – выдало системным операторам 50Hertz и TenneT, являющимся партнерами по проекту SuedOstLink*, решения об утверждении плана строительства двух подземных участков HVDC соединения SuedOstLink: участка B протяженностью 84 км между Айзенбергом и Гефеллем через Тюрингию и Саксонию и участка D3a протяже...
РФ намерена участвовать в строительстве метро в Ханое и Хошимине
16 янв. 2025, 16:45
4711
Российские компании планируют участвовать в сооружении железных дорог и метро в столице Вьетнама Ханое и крупнейшем городе страны Хошимине. Об итогах своего визита в социалистическую республику рассказал на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин. "Сегодня у нас есть хорошие возможности кооперации также в сфере тяжелого машиностроения, включая поставки во Вьетнам отеч...
«Росатом» отгружает в Индию корпус реактора для шестого энергоблока АЭС «Куданкулам»
15 янв. 2025, 17:15
4787
Корпус реактора ВВЭР-1000 для шестого энергоблока АЭС «Куданкулам», который строится в Индии по российскому проекту, транспортируется на строительную площадку. Оборудование весом 320 тонн изготовлено на заводе «Атоммаш» (Машиностроительный дивизион «Росатома») и отгружено заказчику.  Прежде чем отправить корпус реактора в морское плавание, оборудование с...
Лихачев: РФ построит во Вьетнаме АЭС на двух современных блоках ВВЭР-1200
15 янв. 2025, 11:30
4620
Атомная электростанция "Ниньтхуан-1", которую госкорпорация "Росатом" построит во Вьетнаме, будет использовать два передовых энергоблока ВВЭР-1200. О договоренностях между Москвой и Ханоем рассказал журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Можно говорить о решительно прорывном решении наших вьетнамских партнеров <...> о возврате к проекту "Ниньтхуа...
Китай ввел в строй крупнейшую в мире ГАЭС
13 янв. 2025, 15:30
5110
Крупнейшая в мире гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) была введена в строй в провинции Хэбэй на востоке КНР. Речь идет о ГАЭС «Фэннин», которая насчитывает 12 агрегатов общей мощностью 3,6 ГВт. Строительство ГАЭС шло с мая 2013 г. и обошлось в $2,6 млрд. Электростанция оснащена двумя резервуарами, между которыми есть перепад высот. В часы низкого спроса электричество из общей...
США ввели санкции против металлургических и горнодобывающих компаний РФ
13 янв. 2025, 10:45
5414
Вашингтонская администрация ввела санкции в отношении ряда металлургических и горнодобывающих компаний, базирующихся или работающих в России. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Как из него следует, рестрикции применяются против компании "Кузбассразрезуголь" и ее дочерних структур, включая "Скиф", KRU Overseas, "Талдинское погрузочно-транспортное управлен...