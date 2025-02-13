Мощности «Россети Московский регион» - культурно-досуговому центру в Северном Бутово

«Россети Московский регион» обеспечили мощностью культурно-досуговый центр, возведенный на юго-западе Москвы на улице Грина. Здесь разместился концертный зал на 300 мест, классы для занятий различными видами творчества и другие пространства. Помимо этого, в здании расположены административные, бытовые и технические помещения.

В рамках договора на технологическое присоединение построена трансформаторная подстанция с трансформаторами 2х400 кВА, системами релейной защиты и автоматики, телемеханики, автоматизированного учета электроэнергии. Проложены 10 кабельных линий 10 кВ общей протяженностью 1,6 км, половина трассы пройдена методом горизонтально направленного бурения, в обход тротуаров и автомобильных дорог. Присоединенная мощность составила 518 кВт.

Здание обеспечено электроснабжением по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.