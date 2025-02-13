Открытые отраслевые дебаты «Честный знак = Честный рынок: миф или реальность»: TDM ELECTRIC выступил в защиту интересов игроков электротехнического рынка

Мероприятие состоялось 5 февраля в рамках выставки Aquaflame by Aquatherm Moscow 2025, которая проходила в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». Организатором мероприятия выступила Ассоциация ЕВРАРОС, которая собрала представителей государственной власти, бизнеса и профессионального сообщества для обсуждения важных вопросов, касающихся маркировки товаров.

Председатель EL-Комитета НОПСМ, GR Директор TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин в очередной раз обратился к руководителям Минпромторга РФ, Росстандарта, Росаккредитации и проекта «Честный знак» с просьбой о переносе сроков введения системы маркировки «ЧЗ» для продукции радиоэлектронной промышленности.

Все участники дискуссии высказались в поддержку развития проекта «Честный знак». Но стоит отметить, что представители бизнес-сообществ выразили опасения касаемо сроков реализации и существенных издержек при осуществлении проекта. Дмитрий Зорин также напомнил об обращении 10-ти ведущих электротехнических компаний России в адрес Министерства промышленности и торговли РФ с обоснованной просьбой о пересмотре сроков введения проекта «Честный знак» на 1 год. Будем надеяться, что эта просьба будет услышана.

«Российский электротехнический бизнес не успевает в полном объёме подготовиться к введению обязательной маркировки «Честный знак» и ожидает резкого роста издержек», - выразил позицию многих представителей электротехнической отрасли Дмитрий Зорин.

При этом однозначным стало мнение экспертов о необходимости комплексного и вдумчивого подхода к внедрению данной системы, иначе концепция «Честного знака» окажется формальностью и будет нести лишь дополнительную нагрузку на добросовестный бизнес, не решая проблему с качеством продукции.

Подводя итоги дискуссии, участники подчеркнули, что только совместными усилиями и открытым диалогом бизнеса и государства можно достичь реализации механизма «Честного знака» как символа качества, надежности и прозрачности российского рынка.