Полимерные канаты БМК оценило горнорудное предприятие

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») получил положительный отзыв по результатам испытаний канатов с полимером на экскаваторе ЭКГ-15М Качканарского горно-обогатительного комбината (АО «ЕВРАЗ КГОК»). Продукция БМК отработала почти в 2,5 раза дольше, чем канаты без покрытия.

БМК поставил горнорудному предприятию стальные канаты диаметром 57 мм с полимерным покрытием сердечника и каната в целом. Они были установлены на механизм подъема ковша отечественного экскаватора, до этого использовались стальные канаты без покрытия. Тестирование проходило с сентября по ноябрь прошлого года.

По информации специалистов ГОКа канаты показали наработку в почти 486 тысяч кубометров руды, что практически в 2,5 раза больше среднего показателя наработки канатов, использовавшихся ранее. Отдельно отмечено снижение износа ручьев подъемной лебедки экскаватора и отсутствие остатков смазки на узлах оборудования.

Полимерное покрытие защищает канаты от износа, динамических нагрузок и воздействия агрессивных сред, увеличивает срок их работы. Полимер сохраняет пластичность и работоспособность при температурах до -60 °С, также устойчив к воздействию высоких температур до +80°С. Покрытие позволяет уменьшить интенсивность износа не только самого изделия, но и дорогостоящих деталей экскаватора (блоков и шкивов), сократить простои техники, снизить затраты на ее эксплуатацию и ремонт.

БМК выпускает канаты с полимерным покрытием с 2019 года. Технические возможности позволяют комбинату производить канаты с числом прядей от 6 до 12, диаметрами от 22 мм до 90 мм и наносить полимер на канаты в различном исполнении: с покрытием только сердечника, всего каната и с использованием полимера разного состава. Эта перспективная продукция также может применяться в нефтегазовой отрасли, судо- и мостостроении.