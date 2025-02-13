Полимерные канаты БМК оценило горнорудное предприятие

13 февр. 2025, 16:45
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Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
ПАО Мечел
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Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») получил положительный отзыв по результатам испытаний канатов с полимером на экскаваторе ЭКГ-15М Качканарского горно-обогатительного комбината (АО «ЕВРАЗ КГОК»). Продукция БМК отработала почти в 2,5 раза дольше, чем канаты без покрытия.

БМК поставил горнорудному предприятию стальные канаты диаметром 57 мм с полимерным покрытием сердечника и каната в целом. Они были установлены на механизм подъема ковша отечественного экскаватора, до этого использовались стальные канаты без покрытия. Тестирование проходило с сентября по ноябрь прошлого года.

По информации специалистов ГОКа канаты показали наработку в почти 486 тысяч кубометров руды, что практически в 2,5 раза больше среднего показателя наработки канатов, использовавшихся ранее. Отдельно отмечено снижение износа ручьев подъемной лебедки экскаватора и отсутствие остатков смазки на узлах оборудования.

Полимерное покрытие защищает канаты от износа, динамических нагрузок и воздействия агрессивных сред, увеличивает срок их работы. Полимер сохраняет пластичность и работоспособность при температурах до -60 °С, также устойчив к воздействию высоких температур до +80°С. Покрытие позволяет уменьшить интенсивность износа не только самого изделия, но и дорогостоящих деталей экскаватора (блоков и шкивов), сократить простои техники, снизить затраты на ее эксплуатацию и ремонт.

БМК выпускает канаты с полимерным покрытием с 2019 года. Технические возможности позволяют комбинату производить канаты с числом прядей от 6 до 12, диаметрами от 22 мм до 90 мм и наносить полимер на канаты в различном исполнении: с покрытием только сердечника, всего каната и с использованием полимера разного состава. Эта перспективная продукция также может применяться в нефтегазовой отрасли, судо- и мостостроении.

«За время производства этой импортозамещающей продукции у нас сформировался пул постоянных клиентов, которые оценили ее качество. Одним из таких является Качканарский ГОК. Мы не стоим на месте и активно работаем как над расширением клиентской базы, так и над увеличением областей применения канатов с полимерным покрытием. Например, сегодня наша продукция проходит натурные испытания на известняковом карьере Комбината строительных материалов «Национальной нерудной компании». Специалисты БМК недавно побывали там в рамках технической поддержки, получили обратную связь и зафиксировали пожелания клиента. Такое живое общение помогает лучше понять предпочтения потребителей и сделать нашу канатную продукцию еще более конкурентоспособной, отвечающей запросам различных пользователей», — прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Сергей Федоров.

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